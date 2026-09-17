मुंबई

Mumbai News: पर्यावरण रक्षणाचा दावा कागदावरच, कांजूरगाव एल. बी. एस. मार्गावरील पुनर्विकासात ३९ झाडांवर कुऱ्हाड

Tree Cutting: कांजूरगाव एल. बी. एस. मार्गावरील पुनर्विकासात ३९ झाडे तोडली जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला आहे.
Tree Cutting

Tree Cutting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : कांजूरगाव येथील एल.बी.एस. मार्गावरील एका प्रस्तावित इमारतीच्या पुनर्विकासाचा फटका परिसरातील हिरवळीला बसणार आहे. या प्रकल्पात एकूण ३९ झाडांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार असून, यातील २४ झाडे पूर्णपणे तोडली जाणार आहेत, तर १५ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
tree
tree-cutting contract issue
Marathi News Esakal
www.esakal.com