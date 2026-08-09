प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केले; नंतर ब्लॅकमेल करत...; मानसिक तणावामुळे तरुणीचं धावत्या लोकलमध्ये धक्कादायक कृत्य

नवी मुंबई : बिहार येथे राहणाऱ्या एका तरुणाने मुंबईतील २४ वर्षीय तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून लग्नाचे खोटे आश्वासन दिले. त्यानंतर व्हिडिओ कॉलचे स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून त्याद्वारे ब्लॅकमेल केल्याने मानसिक तणावाखाली आलेल्या तरुणीने धावत्या लोकलमधून उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी वाशी रेल्वे पोलिसांनी कथित प्रियकर अमितकुमार बुधन राम (वय २४) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे..मृत तरुणी मानखुर्द येथे कुटुंबासह राहत होती. ती सानपाडा येथे सेल्स गर्ल म्हणून नोकरी करीत होती. एप्रिलमध्ये कुटुंबातील एका विवाह सोहळ्यासाठी ती आईसोबत बिहारला गेली होती. तेथे तिची अमितकुमार याच्याशी ओळख झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये फोनवरून नियमित संभाषण सुरू झाले. आरोपीने तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले. याचदरम्यान त्याने व्हिडिओ कॉलद्वारे तिचे अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचा आरोप आहे..RBI Rules: EMI भरला नाही तर मोबाइल लॉक होणार? RBI चा नवा नियम काय सांगतो? पाहा .काही महिन्यांनंतर तरुणी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी लग्नाबाबत विचारणा केली असता आरोपीने टाळाटाळ करून लग्नास नकार दिला. त्यामुळे तरुणी मानसिक तणावात होती. त्यातच १ ऑगस्टला आरोपीने व्हिडिओ कॉलच्या स्क्रीन रेकॉर्डिंगद्वारे तयार केलेले अश्लील व्हिडिओ तरुणी आणि तिच्या आईला व्हॉट्सअॅपवर पाठवले. तसेच या व्हिडिओच्या माध्यमातून तिला ब्लॅकमेल केल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे..आरोपीने तरुणीचे अश्लील व्हिडिओ तिला आणि तिच्या आईला पाठविल्याचे तपासात स्पष्ट झाल्यानंतर मृत तरुणीच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून वाशी रेल्वे पोलिसांनी अमितकुमार याच्याविरोधात माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० मधील कलम ६७ व ६६ (ई) तसेच भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १०८ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे..Mumbai Metro: मुंबईकरांना दिलासा! गर्दीच्या वेळी दर 3 मिनिटांनी मेट्रो धावणार, फेऱ्यांमध्येही वाढ; पाहा नवे वेळापत्रक.आईला पाठवले ऑडिओ संदेशव्हिडिओ पाहताच तरुणीने आईला याबाबत माहिती दिली. ते व्हायरल होण्याची भीती आणि आरोपीकडून सुरू असलेल्या ब्लॅकमेलिंगमुळे ती मानसिक तणावाखाली होती. १ ऑगस्टला सायंकाळी कामावरून घरी परतत असताना तिने आईच्या मोबाईलवर ऑडिओ संदेश पाठवून आपण आत्महत्या करीत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर तिने वाशी-मानखुर्ददरम्यान खाडी पुलावरून धावत्या लोकलमधून उडी घेतली. या घटनेत गंभीर दुखापत झाल्याने तिचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.