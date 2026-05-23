Navi Mumbai: पिस्तूल, ६ जिवंत काडतुसे अन्..., अपघातग्रस्त कारमधून ९० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नवी मुंबई : पाम बीच मार्गावर शुक्रवारी पहाटे एका अपघातग्रस्त कारमध्ये अमली पदार्थ आणि घातक शस्त्र आढळले. या घटनेनंतर कारचालक गाडी त्याच ठिकाणी सोडून पळून गेला आहे. त्यामुळे कारमध्ये सापडलेले अमली पदार्थ व पिस्तूल त्याने कुठून आणले होते? तसेच ते कुठे घेऊन चालला होता, हे स्पष्ट झाले नाही. पोलिसांनी फरार झालेल्या कारचालकाचा शोध सुरू केला आहे..शुक्रवार (ता. २२) पहाटे सीबीडीत बेलापूरकडून वाशीच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर, सिग्नलजवळ एका ही पांढऱ्या रंगाच्या कारचा अपघात झाला. कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका स्कुटीला तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरेअसलेल्या लोखंडी पोलला धडक दिली. या अपघातानंतर चालक कार घटनास्थळीच सोडून पसार झाला होता..रात्रगस्तीवर असलेल्या सीवूड्स वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मोहिनी लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने तत्काळ अपघातग्रस्त कारची तपासणी केली असता, कारमध्ये संशयास्पद वस्तू आढळल्या. कारमध्ये प्लॅस्टिकच्या पाच गोण्यांमध्ये ६९.९५ किलोग्रॅम वजनाचे ६९,९५,००० रुपये किमतीचे फिक्कट तपकिरी रंगाचे वाळलेले, संशयित अफूच्या वनस्पतींच्या बोंडांचे तुकडे आढळले..त्याचप्रमाणे ९०,००० रुपये किमतीचे एक विदेशी बनावटीचे पिस्तूल आणि त्यात ६ जिवंत काडतुसे आढळली. पोलिसांनी कारमधून जोधपूर, राजस्थान येथील गणपत बिरबल राम या नावाच्या व्यक्तीचे ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त केले आहे. तोच कार चालवत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे..खारेगाव टोलनाक्यावर डिझेलसाठा जप्तखारेगाव टोलनाका परिसरात ठाणे गुन्हे शाखा १ आणि शिधावाटप विभागाच्या कारवाईत बेकायदेशीररीत्या डिझेल वाहतूक करणारा टँकर पकडण्यात आला. या वेळी सुमारे २५ हजार लिटर डिझेलसदृश पदार्थासह ४६ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल गुरुवारी (ता. २१) जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी टँकरचालकासह सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मुंबईहून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या एका टँकरमधून संशयास्पदरीत्या पेट्रोलियम पदार्थाची वाहतूक होत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यानुसार खारेगाव टोलनाका येथे सापळा रचून टँकर अडवण्यात आला. टँकरवर 'एडिबल ऑईल' असे नमूद असले तरी तपासणीदरम्यान पाचही कप्प्यांत डिझेलमिश्रित द्रव आढळले. वाहनचालक धर्मेंद्रकुमार पटेल याने चौकशीत टँकरमालक रितेश अभय नारायण सिंग यांच्या सांगण्यावरून विरार खाडी परिसरातून डिझेल भरल्याची कबुली दिली.