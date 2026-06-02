Navi Mumbai: लेकाकडून आई-वडिलांचा अमानुषपणे छळ, मारहाण करत घरातून हाकललं अन्...; निर्दयी मुलाच्या कृत्याने नवी मुंबईत खळबळ

नवी मुंबई : पोटच्या मुलानेच आपल्या वृद्ध माता-पित्याचा अमानुषपणे छळ व मारहाण करून त्यांना राहत्या घरातून हाकलून दिल्याची हृदयद्रावक घटना उलवे येथे घडली. प्रमोद शिंदे (३२) असे या निर्दयी मुलाचे नाव असून, उलवे पोलिसांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६४ वर्षीय रिक्षाचालक अभिमान भानुदास शिंदे हे उलवे येथील उन्नती सोसायटीत आपली पत्नी चांदणी (६२) आणि मुलगा प्रमोद शिंदे (३२) याच्यासोबत राहण्यास आहेत. .भानुदास यांचा मुलगा प्रमोद हा कोणताही कामधंदा करत नसून तो गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा आहे. त्याच्यावर यापूर्वी मोक्का अंतर्गत कारवाई झाली असून, त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहून पोलिसांनी त्याच्यावर हद्दपारीची कारवाई केली आहे. त्यामुळे सध्या त्याच्यावर रायगड जिह्यात राहण्यास कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. असे असतानाही तो बेकायदा उलवे येथील घरात येऊन राहत होता..आरोपी प्रमोद आपल्या वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसल्याने त्याचे वृद्ध वडील रिक्षा चालवून घरखर्च आणि वैद्यकीय खर्चाची जुळवाजुळव करत आहेत. दुसरीकडे वडिलांनी कामधंदा करण्यास सांगितले असता प्रमोद त्यांनाच अमानुषपणे मारहाण करत होता..वृद्ध वडिलांची तब्येत बरी नसल्याने त्यांची देखभाल करण्यासाठी २५ मे रोजी त्यांची विवाहित मुलगी प्रतीक्षा चव्हाण घरी आली होती. मात्र, प्रमोदने तिच्यासोबत वाद घालून तिलाही बेदम मारहाण केली. त्यानंतर आई-वडिलांसह बहिणीला घराबाहेर हाकलले. भीतीपोटी हे वृद्ध दाम्पत्य गेल्या काही दिवसांपासून नातेवाइकांकडे राहत होते. शेवटी त्रासाला आणि धमक्यांना कंटाळून या दाम्पत्याने पोलिसात तक्रार दिली.