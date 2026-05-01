Navi Mumbai Drug Racket : शांताबाई करंडेकर टोळीचा गेम ओव्हर! दिघ्यात लेडी डॉनचं साम्राज्य उद्ध्वस्त करत पोलिसांनी अवैध मालमत्तेवर फिरवला बुलडोझर

नवी मुंबई : दिघा परिसरात गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून दहशतीच्या जोरावर अमली पदार्थांचे साम्राज्य चालवणाऱ्या शांताबाई करंडेकर टोळीचा नवी मुंबई पोलिसांनी पूर्णत: बीमोड केला (Navi Mumbai drug racket crackdown in Digha) आहे. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर अमली पदार्थांच्या विक्रीतून उभ्या केलेल्या बेकायदा मालमत्तेवर नवी मुंबई पोलिसांनी धडक कारवाई करीत बुलडोझर फिरवला आहे. .गुन्हेगारी विश्वातून कमावलेल्या पैशातून दिघ्यात उभारलेली दोनमजली इमारत पोलिसांनी जमीनदोस्त केली असून, नवी मुंबईतील ही अशा प्रकारची पहिलीच मोठी कारवाई ठरली आहे..शांताबाई करंडेकर आणि तिचे नाईक कुटुंबातील साथीदार अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने दिघा परिसरात अमली पदार्थांचा धंदा चालवत होते; मात्र अमली पदार्थविरोधी पथकाने नियोजनबद्धरीत्या या टोळीच्या ओमकार अपार्टमेंटवर छापा टाकून या टोळीतील संशयितांना अटक केली होती. तसेच मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ जप्त केले होते..या टोळीने दिघा परिसरात सात ते आठ वर्षांपासून दहशतीच्या जोरावर अमली पदार्थांचे साम्राज्य उभे केले होते. या टोळीने संघटितपणे अमली पदार्थांची तस्करी केल्याचे तपासात आढळून आले. तसेच या टोळीवर खून, खुनाचा प्रयत्न यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याने या टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियमांतर्गत (मकोका) कारवाई करण्यात आली होती..या टोळीची प्रमुख शांताबाई हिने अमली पदार्थ्यांच्या पैशातून दिघा येथे सुमारे ३२ लाखांचे घर विकत घेऊन त्यावर बेकायदा दोनमजली बांधकाम केले होते. सिडकोने नोटीस बजावूनही ही जागा खाली न केल्याने अखेर बुधवारी (ता. २९) पोलिसांनी मोठ्या फौजफाट्यासह ही इमारत रिकामी केली आणि बेकायदा बांधकाम उद्ध्वस्त केले.