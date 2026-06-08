Navi Mumbai: नवी मुंबईत वीज संकट! नागरिक मध्यरात्री रस्त्यावर; महिला अंथरून घेऊन पोहोचली महावितरण कार्यालयात

पनवेल : पाणीटंचाई आणि गढूळ पाणीपुरवठ्याने आधीच होरपळणाऱ्या कामोठेकरांच्या अडचणीत आता वीज संकटाची भर पडली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या महावितरणच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांचा संयमाचा शनिवारी (ता. ७) रात्री अखेर उद्रेक झाला आणि हजारोंच्या संख्येने घराबाहेर पडत महावितरणसह लोकप्रतिनिधींविरोधात एल्गार पुकारला. नागरिकांनी कामोठे पोलिस ठाण्यावर धडक देत मध्यरात्री ठिय्या आंदोलन सुरू केले..शनिवारी सायंकाळपासूनच कामोठे परिसरातील अनेक सेक्टरमध्ये वीजपुरवठा खंडित होण्यास सुरुवात झाली. यासंदर्भात विचारणा केली असता खारघरकडून येणाऱ्या महत्त्वाच्या विद्युत वाहिनीत बिघाड झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अनेक तास उलटूनही वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्याने परिसरातील नागरिकांचे मोठे हाल झाले. ३५ अंशाहून अधिक तापमान असल्यामुळे घरात बसणे अशक्य झाले. यामुळे हजारो नागरिक घराबाहेर रस्त्यावर, उद्यानांमध्ये आणि इमारतींच्या परिसरात येऊन बसले. अनेक कुटुंबांनी अक्षरशः रात्र जागून काढली..Mumbai Marathi Schools: मुंबईतील मराठी शाळांवर संकट; ५७ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर, संचमान्यता निकषांवर प्रश्नचिन्ह.वीजपुरवठा पूर्ववत होण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने नागरिकांचा संताप वाढत गेला आणि अखेर रात्री मोठ्या संख्येने नागरिकांनी महावितरण कार्यालयाला घेराव घालत अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने आंदोलन अधिक तीव्र झाले. यानंतर नागरिकांनी कामोठे पोलिस ठाण्याबाहेर ठिय्या आंदोलन करत घोषणाबाजी केली. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत वीज यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना केल्या नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला..कामोठे वसाहतीवर पायाभूत सुविधांची अवकृपा झाली आहे. पिण्यासाठी पाणी नाही आणि वीज सुद्धा मिळत नाही. अनेक तास अंधारात बसावे लागते. रात्र सुद्धा जागून काढावी लागते. हे शहर आहे की खेडेगाव असा आम्हाला प्रश्न पडतो. यासंदर्भात कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाही. त्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरले होते.- संगीता झावरे, रहिवासी, कामोठे.Dadar Accident: दादरमध्ये बेस्टची गाड्यांना धडक, अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर .कामोठे शहरात गेल्या अनेक दिवसांपासून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. महावितरणने तात्पुरत्या उपाययोजनांवर न थांबता कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. कामोठेच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार नवीन उपकेंद्र आणि वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण तातडीने करणे आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांचा उद्रेक आणखी तीव्र होऊ शकतो.- मंगेश आढाव, अध्यक्ष, कामोठे कॉलनी फोरम.उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वीज वापरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे काही रोहित्रांवर आणि वीजवाहिन्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला. त्यातून काही ठिकाणी तांत्रिक बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित झाला. कामोठे येथे दुसऱ्या उपकेंद्राचे काम सुरू असून ते पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्यानंतर वीजपुरवठा अधिक सक्षम आणि स्थिर होण्यास मदत होईल.- जितेंद्र माने, कार्यकारी अभियंता, महावितरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.