Navi Mumbai Crime : सावधान ! नवी मुंबईत भीक मागणाऱ्या टोळीचा हनी ट्रॅप, भर रस्त्यात 'असं' शोधल जातं सावज, आतापर्यंत अनेकांना लुटले

नवी मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भीक मागण्याच्या नावाखाली नागरिकांना ब्लॅकमेल करून पैशांची उकळपट्टी करणारी एक संघटित टोळी सक्रिय असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेषतः CBD-बेलापूर परिसरात हा प्रकार उघडकीस आल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..टोळीची कार्यपद्धती कशी आहे?मिळालेल्या माहितीनुसार,रात्रीच्या वेळी काही महिला आणि लहान मुली रस्त्यावर भीक मागण्याच्या बहाण्याने नागरिकांच्या जवळ येतात. नंतर संगनमताने त्या व्यक्तीवर छेडछाड किंवा गैरवर्तनाचे खोटे आरोप लावण्याची धमकी देतात. "पोलिसांत तक्रार करू, बदनामी होईल" असे सांगून मोठ्या रकमेची मागणी केली जाते. अनेक नागरिक बदनामीच्या भीतीने पैसे देऊन निमूट राहत असल्याचे सांगितले जात आहे. ही टोळी मुख्यत्वे एकट्या किंवा कमी गर्दीच्या ठिकाणी असलेल्या व्यक्तींना लक्ष्य करते. .उद्योजकाने केली धाडसी तक्रारया प्रकरणात खारघर येथील एका उद्योजकाने धैर्य दाखवत थेट नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. उद्योजका श्रीकृष्ण गोसावी यांनी आपल्या तक्रारीत अशा टोळ्या संघटित पद्धतीने कार्यरत असून सामान्य नागरिकांना जाळ्यात ओढत असल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. "अशा घटना वाढत असतील तर शहरातील सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे," असे त्यांनी म्हटले आहे..Crime: धक्कादायक! समलिंगी संबंध ठेवण्यास विद्यार्थिनीचा नकार; आत्यानं रुद्राक्षाच्या माळांनी गळा दाबून संपवलं.नागरिकांची प्रतिक्रियाशहरातील काही राजकीय नेते सध्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये गुंतले असताना, सामान्य नागरिक असुरक्षिततेच्या छायेत जीवन जगत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या प्रकारामुळे शहराची प्रतिमा मलिन होत असून, वेळीच कारवाई न झाल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..पोलिसांकडून कारवाईची अपेक्षापोलिस सूत्रांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच टोळीचा पर्दाफाश होईल, अशी अपेक्षा आहे. नागरिकांनी अशा संशयास्पद व्यक्तींशी व्यवहार करताना सावध राहावे, अनोळखी व्यक्तींकडून येणाऱ्या धमक्यांना बळी पडू नये आणि कोणताही असा प्रकार आढळल्यास तात्काळ १०० किंवा स्थानिक पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.