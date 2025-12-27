मुंबई

Navi Mumbai Airport: दोन दिवसांत 10 हजार प्रवाशांचा प्रवास, नवी मुंबई विमानतळाला नागरिकांची पसंती

Navi Mumbai Airport Travel: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवासी वाहतूक सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसांत 10 हजार प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. सलग दोन दिवसांतील ही प्रवासी संख्येची लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे.
Navi Mumbai Airport

Navi Mumbai Airport

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : प्रवाशांच्या वाढत्या उत्साहामुळे आणि व्यावसायिक कामकाजाच्या सुरुवातीमुळे, प्रवासी वाहतूक सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी, २५ डिसेंबरला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (एनएमआयए) प्रवासी संख्येत लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली. पहिल्या दिवशी पाच हजार आणि सलग दुसऱ्या दिवशी पाच हजार असे दोन दिवसांत तब्बल दहा हजार प्रवाशांनी नवी मुंबईच्या विमानतळाहून प्रवासाचा आनंद घेतला.

Loading content, please wait...
Mumbai
Airport
airports
navi mumbai airport
air travel
air transport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com