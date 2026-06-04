मुंबई

Kharghar Disabled girl : संतापजनक! नवी मुंबईत 17 वर्षीय दिव्यांग मुलीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार; पीडिता चार महिन्यांची राहिली गर्भवती

Kharghar Sexual Assault Case: Disabled Minor Girl Pregnant : आरोपीने चार महिन्यांपूर्वी पीडित मुलीच्या असहाय्यतेचा फायदा उचलत तिच्यावर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केले.
Kharghar Sexual Assault Case

Kharghar Sexual Assault Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नवी मुंबई : खारघर परिसरातील एका १७ वर्षीय दिव्यांग मुलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आली आहे. त्यामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली असून, वैद्यकीय तपासणीनंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर (Navi Mumbai sexual assault) आला आहे.

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