Kharghar Disabled girl : संतापजनक! नवी मुंबईत 17 वर्षीय दिव्यांग मुलीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार; पीडिता चार महिन्यांची राहिली गर्भवती

नवी मुंबई : खारघर परिसरातील एका १७ वर्षीय दिव्यांग मुलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आली आहे. त्यामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली असून, वैद्यकीय तपासणीनंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर (Navi Mumbai sexual assault) आला आहे..पीडित मुलगी ही अल्पवयीन असून ती दिव्यांग आहे. याचाच गैरफायदा घेऊन आरोपीने पीडित मुलीसोबत इन्स्टाग्रामद्वारे ओळख वाढवून तिच्यासोबत मैत्री केली. त्यानंतर या आरोपीने चार महिन्यांपूर्वी पीडित मुलीच्या असहाय्यतेचा फायदा उचलत तिच्यावर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केले..काही दिवसांपूर्वी पीडित मुलीची प्रकृती बिघडल्याने तिच्या पालकांनी तिला रुगण्लायात नेसे. या वेळी तपासणीत मुलगी चार महिन्यांची गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र तिच्यावर कुणी लैंगिक अत्याचार केले, हे तिला सांगता येत नसल्याने पीडित मुलीच्या पालकांनी खारघर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..Amravati Crime : 'संबंध ठेवल्यास भरपूर पैसे मिळतील...'; अमरावतीत नोकरीचे आमिष दाखवून युवतीवर सामूहिक अत्याचार; मैत्रिणींनीच रचला कट .पोलिसांनी संवादकांच्या मदतीने पीडित मुलीसोबत संवाद साधला. त्यानंतर पीडित मुलीने इन्स्टाग्रामवर आरोपीची ओळख पटवल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीचा शोध घेऊन बुधवारी (ता. ३) आरोपीला जेरबंद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.