Navi Mumbai: जुना खोपटा पूल वाहतुकीसाठी अखेर खुला, नागरिकांना दिलासा; व्हीआयपी संस्कृतीला फाटा

उरण : तालुक्यातील प्रवासी आणि ग्रामस्थांची अनेक दिवसांची प्रतीक्षा अखेर संपुष्टात आली असून, जुना खोपटा पूल दिवाळीच्या मुहूर्तावर वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. मंगळवारी (ता. ११) सायंकाळी कोणताही गाजावाजा न करता हा पूल सुरु केल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे..पुलाच्या दुरुस्तीसाठी आमदार महेश बालदी यांच्या प्रयत्नातून दहा लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. तसेच, हा पुल लवकरात लवकर दुरुस्त व्हावा यासाठी मनसे अध्यक्ष सत्यवान भगत, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष विनोद म्हात्रे, ठाकरे गटाचे पदाधिकारी गोरख ठाकूर आदींनी पाठपुरावा केला होता..Thane Water Cut: ठाण्यात पुन्हा पाण्याचा ठणठणाट! सोमवारी २४ तास पाणीपुरवठा बंद; कोणत्या भागांना फटका?.व्हीआयपी संस्कृतीला फाटाया सोहळ्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे व्हीआयपी संस्कृतीला फाटा देत, पुल बांधकाम कामगार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता डी.एम. पाटील, शाखा अभियंता राहूल हेमक, वाहतूक पोलिस अधिकारी संजय पाटील, उद्योजक देवेंद्र पाटील, गोरख ठाकूर आदींच्या उपस्थितीत हा पुल वाहतुकीसाठी खुला केला..दुरुस्तीतील प्रमुख कामेआधुनिक मजबुतीकरण : पुलाच्या मजबुतीसाठीग्रो-कट करून इपॉक्सी, ग्राउट इपॉक्सी, मोर्टार, कार्बन लॅमिनेट आणि फायबर रॅपिंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.बेअरिंग्सची बदली : पुलाचे चार सेंट्रल हिंज बेअरिंग्स आणि आठ रोलर रॉकर बेअरिंग्स बदलले आहेत.पृष्ठभाग व सुरक्षा पुलावर नवीन लेअरिंग तसेच यूएचपीएफआरसीचे काम केले असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी जुन्या रेलिंग बदलून नवीन रेलिंग बसविल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.