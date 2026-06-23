मुंबई

Navi Mumbai Metro Project: नवी मुंबईच्या ५,५७५ कोटींच्या मेट्रो प्रकल्पास मंजुरी, राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील

Navi Mumbai Metro: नवी मुंबईच्या ५,५७५ कोटींच्या मेट्रो प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. नवी मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
5575 crore metro project Navi Mumbai

5575 crore metro project Navi Mumbai

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका-१अ (बेलापूर ते सागर संगम) आणि मार्गिका २ (पेंधर ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टि-४) या पाच हजार ५७५ कोटी खर्चाच्या मेट्रो प्रकल्प अहवालास राज्य सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत हा प्रकल्प राबवला जाणार असून, कालबद्ध कार्यक्रम १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरसीएल व सिडकोला देण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
state government
Maharashtra Government
Metro
mumbai metro
Metro Project
Infrastructure
Public Transport
Mumbai Development Projects
public transport improvements