Navi Mumbai News: भुयारी मार्गात अडथळा, मोरबे जलवाहिनी हलवणार; कोट्यवधींच्या खर्चाला मंजुरी

वाशी : नवी मुंबईतील वर्दळीच्या पाम बीच रोडवरील सेक्टर-१९, सानपाडा येथे उभारण्यात येणाऱ्या भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. या भुयारी मार्गाच्या अडथळ्यात येणारी मोरबे धरणाची १७०० मि.मी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनी आता स्थलांतरित केली जाणार आहे. या कामासाठी दोन कोटी ५२ लाख ९१ हजार ७५३ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव सोमवारी (ता. १०) पालिकेच्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला..पाम बीच रोड हा नवी मुंबईतील सर्वाधिक वर्दळीच्या मागपैिकी एक असून, सानपाडा परिसरात वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी हलक्या वाहनांसाठी भुयारी मार्ग उभारला जात आहे, मात्र या प्रकल्पाच्या मार्गात मोरबे धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करणारी १७०० मि.मी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनी येत असल्याने तिचे स्थलांतर करणे अपरिहार्य ठरले आहे. शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होऊ न देता मार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले..Mumbai Local: रविवारी तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, प्रवाशांचा खोळंबा होणार; वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन .या कामांतर्गत सुमारे १४५ मीटर लांबीची नवीन जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. तसेच खोदकाम, पाइपचा पुरवठा व बसविणे, एमएस स्पेशल फिटिंग्ज, एम-२० दर्जाच्या काँक्रीटचे काम, एपॉक्सी प्रायमर व पॉलीयूरेथेन कोटिंग, बॅरिकेडिंग, जुन्या पाइपचे विसर्जन आणि जलवाहिनीची चाचणी आदी कामांचा समावेश केला आहे.दोन कोटी पाच लाखांचा खर्चया कामाचा मूळ अंदाजित खर्च दोन कोटी पाच लाख ६२ हजार ४०१ रुपये असून, त्यावर वस्तू व सेवा कर तसेच पाच टक्के आकस्मिक खर्च धरून एकूण खर्च दोन कोटी ५२ लाख ९१ हजार ७५३ रुपये इतका अपेक्षित आहे..IPL 2027 Trade Update: हार्दिक पांड्याच नव्हे, तर Mumbai Indians 'या' पाच खेळाडूंना करू शकते संघाबाहेर; MI चा मास्टर प्लान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.