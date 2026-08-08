मुंबई

Navi Mumbai News: भुयारी मार्गात अडथळा, मोरबे जलवाहिनी हलवणार; कोट्यवधींच्या खर्चाला मंजुरी

Morbe Dam pipeline: नवी मुंबईतील पाम बीच रोडवरील भुयारी मार्गाच्या कामासाठी मोरबे जलवाहिनी हलवण्यात येणार आहे. या कामासाठी कोट्यवधींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
Morbe Dam pipeline Will relocated

Morbe Dam pipeline Will relocated

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाशी : नवी मुंबईतील वर्दळीच्या पाम बीच रोडवरील सेक्टर-१९, सानपाडा येथे उभारण्यात येणाऱ्या भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. या भुयारी मार्गाच्या अडथळ्यात येणारी मोरबे धरणाची १७०० मि.मी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनी आता स्थलांतरित केली जाणार आहे. या कामासाठी दोन कोटी ५२ लाख ९१ हजार ७५३ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव सोमवारी (ता. १०) पालिकेच्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला.

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