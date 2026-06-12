Navi Mumbai: कोंडीमुक्त नवी मुंबईसाठी नवे धोरण लागू! बेशिस्त पार्किंगला चाप बसणार, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई

नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांच्या संख्येमुळे बाजारपेठा, निवासी संकुले आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये निर्माण पार्किंगची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. हे लक्षात घेता, नवी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाहतूक पोलिसांकडून नवी सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे..नवी मुंबई वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे यांनी शहरातील पार्किंग धोरणात सुधारणा करणारी नवीन वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी केली आहे. ही अधिसूचना १३ जूनपासून पुढील तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात येत आहे. शहरातील पार्किंगच्या जागांचा आढावा घेण्यासाठी एक सर्वसमावेशक समिती स्थापन केली होती..Navi Mumbai: सहाय्यक आयुक्त पदभरतीत गोंधळ! क्लिष्ट पॅटर्न लागू, अभ्यासक्रम बदलल्याने परीक्षार्थी संतापले.महापालिकेच्या विभाग अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालांनंतर, २०१६ सालची जुनी अधिसूचना रद्द करून हा नवा आणि सुधारित आदेश जारी करण्यात आला आहे. नवी मुंबई शहराला कोंडीमुक्त करण्यासाठी आणि शिस्तबद्ध वाहतुकीसाठी सर्व वाहनधारकांनी या नव्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल..१. अ - नो-पार्किंग क्षेत्रप्रमुख रस्ते आणि शाळा-कॉलेजच्या परिसरात २४ तास किंवा ठराविक वेळेत पार्किंग करण्यास पूर्णपणे बंदी वाशी : सायन-पनवेल हायवे वाशी प्लाझा ते वाशी रेल्वे स्टेशन रस्ता, सेंटर वन चौक ते सिडको एक्झिबिशन सेंटर, मॉडर्न कॉलेज परिसर, आणि महत्त्वाच्या चौकांच्या चारही बाजूंना ५० मीटर परिसरात २४ तास नो-पार्किंग असेल..तुभे/सानपाडा : पामबीच रस्ता (अरेंजा कॉर्नर ते कोपरी जंक्शन) दोन्ही बाजूंना २४ तास नो पार्किंग, इतर अंतर्गत रस्त्यांवर सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत पार्किंगला बंदी राहणार आहे.कोपरखैरणे, ऐरोली, घणसोली आणि दिघा : डी-मार्ट चौक, मुख्य चौक, विविध रुग्णालये आणि शाळा/कॉलेजससमोरील रस्त्यांवर दोन्ही बाजूंना ३० ते ५० मीटरपर्यंत २४ तास नो-पार्किंग लागू करण्यात आले आहे.सीबीडी बेलापूर/सीवूड्स : पामबीच मार्ग (८ किमी), एनएमएमसी मुख्यालय जंक्शन ते दिवाळे नाला (१००० मी.) आणि कोकण भवन-सिडको भवन परिसरातील रस्त्यांवर २४ तास वाहने उभी करण्यास सक्त मनाई केली आहे..Mumbai News: प्रणित मोरे शो करणं डॉ. सेजल पवारला भोवणार! केईएम रुग्णालयाचा मोठा निर्णय; थेट कारवाईचे संकेत .२. ब - सम-विषम पार्किंगरस्त्यावरील गर्दी कमी करण्यासाठी दोन, तीन आणि चारचाकी वाहनांसाठी सम-विषम तारखांनुसार पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. वाशीचे अंतर्गत रस्ते, तुर्भे, एपीएमसी मार्केट परिसर, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली आणि बेलापूरच्या अनेक अंतर्गत रस्त्यांवर हे नियम लागू राहणार आहेत..३. क - समांतर पार्किंगवाहतुकीला अडथळा होऊ नये म्हणून अनेक ठिकाणी केवळ रस्त्याला समांतर पद्धतीनेच वाहने पार्क करावी लागणार आहेत. वाशी जैन मंदिर सिग्नल ते खैरणे नाला, एपीएमसी ट्रक टर्मिनल, नेरुळ हायवे साईड आणि ऐरोलीतील एमआयडीसी रस्त्यांवर विशिष्ट वेळेत ही परवानगी असेल..अत्यावश्यक सेवांना सूटसुधारित अधिसूचना ही जीवनावश्यक वस्तू वाहून नेणारी वाहने, पोलिस वाहने, अग्निशमन दल (फायर ब्रिगेड), रुग्णवाहिका आणि इतर शासकीय/अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू असणार नाही. त्यांना या नियमांतून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे..तीन महिन्यांसाच्या कालावधीत नागरिकांना काही सूचना किंवा आक्षेप घ्यायचे असल्यास, योग्य कारणांसह आणि पुराव्यांसह कोकण भवन येथील पोलिस उपायुक्त कार्यालयात लेखी स्वरूपात सादर करावे. तीन महिन्यांत कोणतेही आक्षेप आले नाहीत, तर ही अधिसूचना पुढील आदेशापर्यंत कायमस्वरूपी लागू राहील.- डॉ. राहुल खाडे, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.