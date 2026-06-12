मुंबई

Navi Mumbai: कोंडीमुक्त नवी मुंबईसाठी नवे धोरण लागू! बेशिस्त पार्किंगला चाप बसणार, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई

Navi Mumbai Traffic: नवी मुंबई कोंडीमुक्त करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाहतूक पोलिसांकडून नवी सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे बेशिस्त पार्किंगला चाप बसणार आहे.
Navi Mumbai parking policy

Navi Mumbai parking policy

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांच्या संख्येमुळे बाजारपेठा, निवासी संकुले आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये निर्माण पार्किंगची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. हे लक्षात घेता, नवी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाहतूक पोलिसांकडून नवी सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे.

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