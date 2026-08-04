Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मोठी कारवाई! विद्यार्थ्यांवर ड्रग्जमाफियांचा डोळा, ४१.६० लाखांच्या अमली पदार्थांसह तस्कर जेरबंद

नवी मुंबई : ड्रग्जमुक्त शैक्षणिक परिसर अभियानअंतर्गत नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अमली पदार्थ तस्करांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. ऐरोली परिसरात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करणाऱ्या एका ड्रग्ज तस्कराला रंगेहाथ अटक केली आहे. गुन्हे शाखा कक्ष-१ च्या पथकाने या कारवाईत तब्बल ४१ लाख ६० हजार रुपये किमतीचे घातक व दुर्मिळ हॅश ऑइल आणि हायड्रो गांजा जप्त केला..पोलिसांचे पथक शनिवारी (ता. ३) ऐरोली सेक्टर-२० परिसरात गस्त घालत होते. यादरम्यान शनी मंदिर रस्त्यावरील क्रिकेट ग्राउंडजवळ रोहित मुठे हा तरुण संशयास्पद दिसून आला. त्यामुळे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन त्याची झडती घेतली. .Mumbai Local: मुंबई लोकलमध्ये येणार ‘पिंक प्लॅटफॉर्म’! महिला प्रवाशांसाठी मोठा निर्णय; कसा असणार उपक्रम?.यावेळी ३३.८० लाखांचे ३३८ ग्रॅम हॅश ऑइल आणि ७.८० लाख रुपये किंमतीचा ७८ ग्रॅम हायड्रो गांजा तसेच एक इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा असा मुद्देमाल आढळला. त्यामुळे मुद्देमाल जप्त करुन आरोपीला अटक केली. न्यायालयाने आरोपीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..ऑनलाइन पेमेंटअत्यंत घातक व दुर्मिळ समजले जाणारे हॅश ऑइल हे अमली पदार्थ हुक्का किंवा सिगारेटमध्ये टाकून त्याचे सेवन करण्यात येते. हीच हॅश ऑइलची एक छोटी डबी आरोपी ३,५०० ते चार हजारांना महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना विकत असल्याचे तसेच त्याचे पैसे तो गुगल पेद्वारे ऑनलाइन स्वीकारत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. आरोपी रोहित मुठे याला शुभम पाटील व यश सोनवणे हे दोघे पुरवठा करत असल्याचे आढळून आले आहे..Mumbai Police: मुंबई पोलीस दलात मोठा वेतन घोटाळा! २ अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.