Navi Mumbai: नवी मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई! १८.६३ कोटींचे अमली पदार्थ भस्मसात

नवी मुंबई : समाजातील अमली पदार्थांच्या वाईट प्रवृत्तीचे निर्मूलन करण्याच्या उद्देशाने, नवी मुंबई पोलिसांनी होळीच्या मुहूर्तावर तब्बल १८ कोटी ६३ लाख ३४ हजार रुपये किमतीच्या अंमली पदार्थाची सोमवारी तळोजा येथील मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट लिमीटेड या कंपनीमध्ये शास्रोक्त पद्धतीने नष्ट करुन त्याची विल्हेवाट लावली. नष्ट करण्यात आलेल्या अंमली पदार्थामध्ये एमडी, हेरॉईन, कोकेन, गांजा, चरस, अफीम यासारख्या घातक अमली पदार्थाचा समावेश आहे. यावेळी पोलीस आयुक्त मिलींद भारंबे, सह पोलीस आयुक्त संजय येनपुरे, अपर पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त सचिन गुंजाळ यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नवी मुंबईला अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी सुरु केलेल्या नशा मुक्त नवी मुंबई अभियानात नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने अमली पदार्थांविरोधात सातत्यपूर्ण आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. २६ सफ्टेंबर २०२५ पर्यंत पोलिसांनी ११४ गुह्यांतील ३८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल आधीच नष्ट केला होता. त्याच मोहिमेचा पुढचा टफ्पा म्हणून सोमवारी होळीच्या दिवशी ५५ गुह्यांतील जफ्त करण्यात आलेला अमली पदार्थाचा साठा नष्ट करण्यात आला.

परदेशी ड्रग्ज पेडलर्सवर ब्लॅकलिस्टचा हातोडा
नवी मुंबईत बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱया आणि अमली पदार्थांच्या व्यापारात गुंतलेल्या आफ्रिकन नागरिकांविरुद्ध पोलिसांनी गेल्या तीन वर्षांत मोठी मोहीम उघडली आहे. यात १५२९ नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले. तसेच ९११ आफ्रिकन नागरिकांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आहे. तसेच सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध थेट मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे परदेशी परदेशी ड्रग्ज पेडलर्सच्या कारवायांना चांगलाच आळा बसला आहे.

पंजाबमधील सबा टोळीचा पर्दाफाश
नवी मुंबईतील हॉटेल, लॉज आणि पीजीमध्ये राहून ट्रक व रेल्वेमार्गे नवी मुंबईत अमली पदार्थ आणुन त्याची विक्री करणाऱया आंतरराज्य टोळीलाही नवी मुंबई पोलिसांनी उद्धवस्त केले आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी पंजाबमधील या टोळीचा मुख्य सूत्रधार साहीबसिंग ऊर्फ सबा याला अमृतसरमधून अटक करुन या टोळीकडून तब्बल ४ कोटी २० लाखांचे हेरॉईन, अफू आणि मेफेड्रोन या सारखे अमली पदार्थ जफ्त करण्यात आले आहेत.

प्रत्येक पोलीस ठाण्यात आता एएनएस पथक
अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र आणि प्रभावी करण्यासाठी पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र ऍन्टी नार्कोटिक स्क्वॉड स्थापन केले आहे. हे पथक शाळा, महाविद्यालये आणि संवेदनशील भागांवर करडी नजर ठेवून अमली पदार्थांची खरेदी विक्री करणाऱया आरोपींची धरपकड करणार आहे.

नागरिकांसाठी हेल्पलाइन
अमली पदार्थांविषयी माहिती देण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांकडुन ८८२८-११२-११२ हा विशेष हेल्पलाईन क्रमांक जारी करण्यात आला आहे. अमली पदार्थासंबधी माहिती देणाऱया नागरिकाचे नाव पूर्णपणे गुफ्त ठेवले जाईल, अशी हमी पोलिसांनी दिली असून नागरिकांनी या लढÎात निर्भयपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.