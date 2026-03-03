मुंबई

Navi Mumbai: नवी मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई! १८.६३ कोटींचे अमली पदार्थ भस्मसात

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबई पोलिसांनी होळीच्या मुहूर्तावर मोठी कारवाई केली आहे. यामध्ये पोलिसांनी १८.६३ कोटींचे अमली पदार्थ भस्मसात केले आहेत.
नवी मुंबई : समाजातील अमली पदार्थांच्या वाईट प्रवृत्तीचे निर्मूलन करण्याच्या उद्देशाने, नवी मुंबई पोलिसांनी होळीच्या मुहूर्तावर तब्बल १८ कोटी ६३ लाख ३४ हजार रुपये किमतीच्या अंमली पदार्थाची सोमवारी तळोजा येथील मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट लिमीटेड या कंपनीमध्ये शास्रोक्त पद्धतीने नष्ट करुन त्याची विल्हेवाट लावली.

