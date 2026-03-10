Navi Mumbai: पोलिसांचा गुन्हेगारांना दे धक्का! अवैध कारभाराविरुद्ध १४ आरोपींवर गुन्हे दाखल; घणसोलीत धडक कारवाई

नवी मुंबई : नवी मुंबई पोलिसांकडून अवैध कारभाराविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ मोहिम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून सोमवारी (ता. ९) रात्री रबाळे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मोठया पोलिस फौजफाटयासह कोंबिंग ऑपरेशन राबवण्यात आले. या मोहिमेत पोलिसांनी एका सराईत गुन्हेगाराकडून एक देशी कट्टा, २ जिवंत काडतुसे (राऊंड) आणि ब्राऊन शुगरच्या १०० पुडया जप्त करत इतर गुन्हेगारांची धरपकड केली. या संपूर्ण मोहिमेत एकूण १४ आरोपींविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली..पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे आणि पोलीस उपायुक्त (परिमंडळ-1) पंकज डहाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवारी रात्री रबाळे च्या हद्दीत कोंबिंग ऑपरेशन मोहीम राबवण्यात आली. परिमंडळ-1 मधील 7 पोलीस ठाण्यांतील 4 पोलीस निरीक्षक, 16 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) आणि 184 पोलीस अंमलदार अशा मोठा पोलिस फौजफाटाने नोसिल नाका, अर्जुनवाडी, घणसोली साईनाथवाडी आणि रबाळे परिसराला वेढा घातला होता..Mumbai Weather: कोकण-मुंबई पट्ट्यात उष्णतेची तीव्र लाट, वातावरण कसं राहणार? हवामान तज्ज्ञांनी दिली महत्त्वाची माहिती.या मोहिमेदरम्यान, अवैध शस्त्र आणि अमली पदार्थांचा साठा बाळगणाऱया एका सराईत गुन्हेगारावर कारवाई करण्यात आली. त्याच्याकडुन अवैध शस्त्र आणि अमली पदार्थांचा साठा जफ्त करण्यात आला असून त्याच्यावर आर्म्स ऍक्ट आणि एनडीपीएस कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान, अमली पदार्थाचे सेवन करणाऱ्यांवर 5 केसेस, तर विक्री करणाऱ्यावर 1 मोठी केस करण्यात आली..त्याचप्रमाणे गुटखा विक्रीच्या 2 केसेस (2 आरोपी), दारुबंदी कायद्यांतर्गत 1 केस करण्यात आले. तसेच 229 वाहनांची तपासणी करुन 92 वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी 12 संशयितांची तपासणी केली असता 1 पाहिजे असलेला आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला..Navi Mumbai: 'त्या' गोष्टीमुळे नैराश्य, तरूणीची खाडीत उडी, धक्कादायक कारण समोर; Video Viral.या मोहिमेत पोलिसांनी केवळ रस्त्यावरच नाही, तर परिसरातील 11 हॉटेल्स आणि लॉजेसचीही तपासणी केली. संशयास्पद वाटणाऱ्या व्यक्तींची कसून चौकशी करण्यात आली. तसेच बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी आणि नायजेरियन नागरिकांचाही शोध घेण्यात आला. नाकाबंदीदरम्यान 22 गुन्हेगारांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करण्यात आली. या धडक कारवाईमुळे रबाळे आणि घणसोली पट्ट्यातील गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले असून, नागरिकांनी पोलिसांच्या या कारवाईचे स्वागत केले आहे..अवैध धंद्यांविरुद्ध आमची झिरो टॉलरन्सची भूमिका आहे. अमली पदार्थ विक्री, जुगार आणि अवैध शस्त्रs बाळगणाऱयांविरुद्ध ही मोहीम यापुढेही सातत्याने सुरुच राहील. शहरातील शांतता भंग करणाऱयांची गय केली जाणार नसल्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत यांनी सांगितले..Mumbai Hotels Closed: मुंबईतील सर्व हॉटेल्स बंद होणार? गॅस तुटवड्यामुळे मोठा फटका, २० टक्के हॉटेल्सना टाळे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.