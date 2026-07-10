Navi Mumbai Crime: ८ दिवसांत दीड कोटीला गंडा, १,००० हून अधिक सिम कार्ड्सचा वापर; २४ वर्षीय इंजिनिअरला अटक

नवी मुंबई : नवी मुंबईत एका रहिवाशाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली एका व्यक्तीकडून तब्बल दीड कोटीकोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली असून या प्रकरणी पोलिसांनी २४ वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. तसेच तपासात आरोपी उच्चशिक्षित इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर असून त्याने हजारांहून अधिक सिमकार्ड सक्रिय करून परदेशात पाठवल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘डिजिटल अटक’ अशा सायबर फसवणुकीद्वारे एका २४ वर्षीय तरुणाने नवी मुंबईतील एका रहिवाशाची सुमारे दीड कोटी रुपयांची फसवणूक केली. २३ मार्च ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत आरोपीने पीडिताला लक्ष्य केले. यावेळी भामट्यांनी 'अँटी-टेररिझम स्क्वॉड'चे (ATS) अधिकारी असल्याचे भासवत बनावट संदेश आणि व्हिडिओ कॉल्सद्वारे पीडिताला धमकावले..FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा दणका! एफडीएचे राज्यभर छापे; ५५ लाखांचा अन्नसाठा जप्त, १० जणांना अटक .पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच दीड कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी टोळीला मदत केल्याप्रकरणी गुजरातमध्ये उमंग विजयभाई लाकोड (२४) या तरुणाला अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. तसेच आरोपीने १ हजाराहून अधिक सिम कार्ड्स सक्रिय करून ती परदेशात कंबोडिया येथे पाठवली होती, ज्यांचा वापर आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारांनी पीडितांची फसवणूक करण्यासाठी केला, असा आरोप करण्यात आला आहे..नेमके प्रकरण काय?नवी मुंबई पोलिसांच्या माहितीनुसार, २३ मार्च ते ३१ मार्च या कालावधीत सायबर भामट्यांनी नवी मुंबईतील एका रहिवाशासोबत व्हॉट्सॲप आणि सिग्नल (Signal) ॲपद्वारे संपर्क साधला. यावेळी भामट्यांनी पीडित व्यक्तीला 'अँटी-टेररिझम स्क्वॉड'चे (ATS) अधिकारी असल्याचे सांगत पीडित चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे सांगितले. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे बनावट पत्र आणि अटकेचे बनावट वॉरंट पाठवून त्यावर त्वरित कारवाई करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर भामट्यांनी पीडिताच्या मनात भीती निर्माण करत कायदेशीर कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी विविध बँक खात्यांवर तब्बल १ कोटी ५४ लाख ९८ हजार रुपये पाठवण्यास भाग पाडले..Mumbai Assembly: अतिवृष्टीच्या चर्चेत विधानसभेत खडाजंगी; भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे आणि अतुल भातखळकर आमनेसामने.पोलिसांची कारवाईपोलिसांनी तातडीने कारवाई करत व्हॉट्सॲप खाती, सिग्नल प्रोफाइल्स आणि मोबाईल क्रमांकांच्या मदतीने आरोपी लाकोडला ३ जुलै रोजी वडोदरा येथून अटक करण्यात आली. आरोपी अहमदाबादमधील अमराईवाडी येथील रहिवासी असून पोलिसांनी आरोपीकडून ३४७ सिम कार्ड पाकिटे, तीन मोबाईल फोन, दोन डेबिट कार्ड्स, सहा चेकबुक्स, एक बँक पासबुक आणि दोन आधार कार्ड जप्त केली आहेत. तसेच तपासादरम्यान आरोपीने १ हजाराहून अधिक सिम कार्ड्स सक्रिय करून कंबोडियाला पाठवली होती, ज्यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणुकीचे प्रकारास मदत झाल्याचे उघड झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.