Navi Mumbai Crime : ऑनलाईन मैत्री ठरली जीवघेणी, दहावीच्या विद्यार्थ्याचे अपहरण अन् मागितली २० लाखांची खंडणी

नवी मुंबईतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एका १५ वर्षीय मुलाला आमिष दाखवून त्याचे अपहरण करण्यात आले. आरोपीने बनावट इंस्टाग्राम अकाउंट तयार केले, तो मुलगी असल्याचे भासवून, त्या मुलाशी मैत्री केली आणि हळूहळू त्याच्याशी संभाषण सुरू केले. त्यानंतर त्यांनी त्याला भेटण्यासाठी बोलावले. मुलगा आल्यावर चार तरुणांनी त्याचे अपहरण केले आणि त्याच्या कुटुंबाकडून २० लाख रुपयांची खंडणी मागितली..वृत्तानुसार, पीडित मुलगा दहावीचा विद्यार्थी आहे, इन्स्टाग्रामवर एका मुलीच्या नावाने तयार केलेल्या बनावट अकाउंटवरुन त्याच्याशी आरोपींनी संवाद साधला. त्यांच्या सततच्या चॅटिंग दरम्यान, आरोपीने त्याला पटवून दिले की त्याच्यावर प्रेम करते आहेत. त्याचा विश्वास संपादन केल्यानंतर, त्याला ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण (पूर्व) येथील नांदिवली परिसरात भेटण्यासाठी बोलावले..मुलगा कॅबने भेटण्याच्या ठिकाणी पोहोचला. तो येताच चार तरुणांनी त्याचे अपहरण केले आणि त्याला एका इमारतीतील खोलीत बंद केले. त्यानंतर आरोपींनी त्याच्या कुटुंबाशी संपर्क साधला आणि २० लाख रुपयांची खंडणी मागितली. दबाव निर्माण करण्यासाठी त्याने व्हॉट्सअॅपवर व्हॉइस मेसेजही पाठवला..Crime News : इन्स्टाग्रामवर ओळख, प्रेमसंबंधाला नकार देताच तरुणीवर हल्ला; भररस्त्यात तरुणाने तिचे कपडे फाडण्याचा केला प्रयत्न .घटनेची माहिती मिळताच, मुलाच्या पालकांनी पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले आणि तपासाद्वारे नांदिवली परिसरात किशोरीला सोडणाऱ्या कॅब ड्रायव्हरचा शोध घेतला.मिळालेल्या सुगाव्यांच्या आधारे, पोलिसांनी नांदिवलीतील एका खोलीवर छापा टाकला, जिथून मुलाची सुरक्षितपणे सुटका करण्यात आली.पोलिसांनी २४ तासांच्या आत या प्रकरणातील चारही आरोपींना अटक केली. या घटनेनंतर, पोलिसांनी पालकांना आणि तरुणांना सोशल मीडियावर सावध राहण्याचे आणि ऑनलाइन अनोळखी व्यक्तींशी मैत्री करण्याच्या धोक्यांबद्दल जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे.