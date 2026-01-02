मुंबई

Navi Mumbai Crime : ऑनलाईन मैत्री ठरली जीवघेणी, दहावीच्या विद्यार्थ्याचे अपहरण अन् मागितली २० लाखांची खंडणी

Teen Kidnapping via Instagram : भेटीस बोलावून चार तरुणांनी मुलाचे अपहरण केले. अपहरणानंतर कुटुंबाकडून २० लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आली. पोलिसांनी २४ तासांत मुलाची सुटका करून चारही आरोपींना अटक केली.
Yashwant Kshirsagar
नवी मुंबईतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एका १५ वर्षीय मुलाला आमिष दाखवून त्याचे अपहरण करण्यात आले. आरोपीने बनावट इंस्टाग्राम अकाउंट तयार केले, तो मुलगी असल्याचे भासवून, त्या मुलाशी मैत्री केली आणि हळूहळू त्याच्याशी संभाषण सुरू केले. त्यानंतर त्यांनी त्याला भेटण्यासाठी बोलावले. मुलगा आल्यावर चार तरुणांनी त्याचे अपहरण केले आणि त्याच्या कुटुंबाकडून २० लाख रुपयांची खंडणी मागितली.

Social Media
crime
minors

