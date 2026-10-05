Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या वाशी मनपा रुग्णालयातील घटना; प्रसूतीदरम्यान नवजात बाळ मृत आढळल्याने नातेवाईकांचा संताप

वाशी : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वाशी येथील प्रथम संदर्भ रुग्णालयात प्रसूतीदरम्यान नवजात बाळ मृत आढळल्याने नातेवाइकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत रुग्णालयाबाहेर गोंधळ घातला. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच बाळाचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे रुग्णालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सामान्य प्रसूतीनंतर केली शस्त्रक्रियामिळालेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मी मिलन दास यांना प्रसूतीकळा सुरू झाल्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी वाशी मनपा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांची ही पहिलीच प्रसूती होती. ४ ऑक्टोबर रोजी डॉक्टरांनी सुरुवातीला नैसर्गिक (सामान्य) प्रसूतीचा प्रयत्न केला; मात्र अनेक प्रयत्नांनंतरही प्रसूती न झाल्याने अखेर डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. शस्त्रक्रियेनंतर जन्मलेले बाळ मृत असल्याचे निष्पन्न झाले. यामुळे संतापलेल्या नातेवाइकांनी डॉक्टरांवर हलगर्जीपणाचा आरोप करत रुग्णालयात जाब विचारला आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली..गर्भातच मृत्यू झाल्याचा प्रशासनाचा दावादरम्यान, कुटुंबीयांच्या आरोपांनंतर रुग्णालय प्रशासनाने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाळाचा गर्भातच दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. उपचार आणि शस्त्रक्रियेदरम्यान संबंधित डॉक्टर सतत रुग्णासोबतच उपस्थित होते; त्यांनी रुग्णाला सोडून कुठेही हलगर्जीपणा केला नाही, असा खुलासा प्रशासनाने केला आहे. या प्रकरणात बाळाच्या मृत्यूमागील नेमके वैद्यकीय कारण स्पष्ट करण्यासाठी पुढील तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.