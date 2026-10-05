Navi Mumbai: नवी मुंबईत १६ तास पाणीपुरवठा बंद, सात विभागांवर परिणाम; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन

वाशी : भोकरपाडा जलशुद्धीकरण केंद्र आणि मुख्य जलवाहिन्यांवर तातडीची तांत्रिक कामे हाती घेण्यात येणार आहे. परिणामी, शहरात तब्बल १६ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मंगळवार (ता. ६) रात्री १० वाजल्यापासून ते बुधवार (ता. ७) दुपारी २ वाजेपर्यंत पाणी पुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवला जाणार आहे..भोकरपाडा जलशुद्धीकरण केंद्रातील १३.५ दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या चॅनेलवरील एम.एस. प्लेट बसविणे, नवीन मोटरींग किऑस्क बसविणे, तसेच केंद्राजवळील मोरबे मुख्य जलवाहिनीवर २०५० मि.मी. व्यासाचा जलमापक बसविण्याचे काम करण्यात येणार आहे. .Mumbai News: 'ती' चारचाकी आयात नव्हे! उच्च न्यायालयाचे सीमा शुल्क विभागाला आदेश.याशिवाय सीबीडी सेक्टर-७ येथे मोरबे मुख्य जलवाहिनीवर १८०० मि.मी. व्यासाचा बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह, वाशीत्तील अरेंजा सर्कलजवळ ७०० मि.मी. व्यासाचा बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह व महापे येथे ९०० मि.मी. व्यासाचा बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह बसविण्याचे काम हाती घेणार आहे..पाणीपुरवठा बंद राहिल्यानंतर बुधवारी सकाळच्या तसेच सायंकाळच्या वेळेतील पाणीपुरवठा कमी दाबाने होण्याची शक्यता महापालिकेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांनी केले..डोंबिवलीत संतापजनक प्रकार! भटक्या श्वानाला बेदम मारहाण, गळ्यात दोरी बांधून लटकवलं; 2 रहिवाशांसह सुरक्षारक्षकावर गुन्हा .सात विभागांवर परिणामया कामांमुळे बेलापूर, नेरूळ, वाशी, तुर्भे-सानपाडा, कोपरखैरणे, घणसोली आणि ऐरोली विभागातील पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. तसेच, सिडको क्षेत्रातील खारघर व कामोठे नोडमधील पाणीपुरवठ्यावरही परिणाम होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.