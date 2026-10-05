मुंबई

Navi Mumbai: नवी मुंबईत १६ तास पाणीपुरवठा बंद, सात विभागांवर परिणाम; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन

Navi Mumbai Water Supply: नवी मुंबईत १६ तास पाणीपुरवठा बंद केला जाणार आहे. यामुळे नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
Water Supply

Water Supply

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाशी : भोकरपाडा जलशुद्धीकरण केंद्र आणि मुख्य जलवाहिन्यांवर तातडीची तांत्रिक कामे हाती घेण्यात येणार आहे. परिणामी, शहरात तब्बल १६ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मंगळवार (ता. ६) रात्री १० वाजल्यापासून ते बुधवार (ता. ७) दुपारी २ वाजेपर्यंत पाणी पुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवला जाणार आहे.

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