मुंबई विमानतळावर NCB ची मोठी कारवाई

मुंबई: मुंबई विमानतळावर (mumbai airport) NCB ने मोठी कारवाई केली आहे. ड्रग्ज तस्करी (drug case) करणाऱ्या एका झांबियाच्या माजी सैनिकाला चार किलो हेराँइनसह रंगेहाथ पकडलं आहे. केनिथ मुलोवा असे या आरोपीचे नाव आहे. NCB ला विमानतळ परिसरात एक व्यक्ती ड्रग्ज तस्करीसाठी येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार NCB अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून त्याला अटक केली. (NCB taken action at mumbai airport arrest one person in drug case)

केनिथला पकडण्यासाठी NCB अधिकाऱ्यांनी विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांचा पेहरावा केला होता. केनिथला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या बँगेची झाडाझडती घेण्यात आली. संशयित बँगेत तीन कप्पे होते. त्यात हे हेराँईन एका विशिष्ठ केमिकलद्वारे लपवण्यात आलं होतं. या ड्रग्जची बाजारात कोट्यावधी रुपये किंमत आहे.

केनिथ हा विमानतळावर कोविड तपासयंत्रणांची नजर चुकवून जात असल्याचे तपास यंत्रणांच्या लक्षात आले. त्यावेळी त्याच्या संशयित हालचालींवरून त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्याच्या अंग झडतीत हे ड्रग्ज बँगेत लपवल्याचे निदर्शनास आल्याचे NCB अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

(संपादन - दीनानाथ परब)