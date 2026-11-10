'अनिकेत यांच्या आधी तुम्ही राजीनामा द्या', तटकरेंवरील आरोपांवरून घारेंचा थोरवेंवर पलटवार

कर्जत : आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर केलेल्या आरोपांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. अनिकेत तटकरे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या थोरखेंनी आधी स्वतः राजीनामा द्यावा, असे आव्हान घारे यांनी दिले, कर्जत येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..अजितदादा जिवंत असताना त्यांच्याबद्दल वक्तव्य करणारे आमदार थोरवे आता त्यांच्या मृत्यूवरून राजकारण करीत असल्याचा आरोप घारे यांनी केला. तटकरे कुटुंबीयांचे अजितदादांशी जवळचे संबंध होते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर आरोप करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले..अजित पवारांच्या घातपातामागे सुनील तटकरेंचा हात? शिवसेना नेत्यांचा आरोप, चौकशी करण्याची मागणी.अनिकेत तटकरे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यापूर्वी थोरवेंनी स्वतः राजीनामा द्यावा, असेही सारे यांनी सुनावले, तालुक्यात मागील काळात सात महिलांचे खून झाले असून, त्यांचा तपास अचाप पूर्ण झालेला नाही. .खालापूरमधील वृद्ध महिलेच्या हत्येचाही तपास लागला नसल्याचे सांगत या प्रकरणांकडे पोलिस अधीक्षकांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी घारे यांनी केली. आमदार थोरवे यांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या तीन वाहनांच्या ताफ्यावर तसेच त्यांच्यासोबत असलेल्या व्यक्तींबाबतही पारे यांनी टीका केली..Mumbai Fire: मुंबईत फटाक्यांच्या स्फोटामुळे दुकानाचा स्लॅब कोसळून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.