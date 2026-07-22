Devendra Fadnavis: 'धुरंधर नेते, आधुनिक चाणक्य'; देवेंद्र फडणवीसांसाठी राष्ट्रवादी नेत्याचे खास बॅनर्स, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम सारंग यांनी मुंबईतील विविध भागांमध्ये शुभेच्छांचे भव्य बॅनर्स लावत त्यांना आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने शुभेच्छा दिल्या आहेत. या बॅनर्सवरील संदेशाने राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष वेधले आहे. .बॅनर्सवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख "महाराष्ट्राच्या राजकारणातील धुरंधर नेते" असा करण्यात आला असून "महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'धुरंधर' नेते, आधुनिक चाणक्य मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आपणास वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!" असा संदेश देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून सलीम सारंग यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत विविध चर्चा सुरू होत्या. .Mumbai Local : कसारा मार्गावरील गर्दीला अखेर दिलासा; सप्टेंबरपासून १५ डब्यांच्या लोकलचा होणार विस्तार.भाजप प्रवेशाच्या शक्यतेपासून ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) संपर्कातील चर्चांपर्यंत अनेक राजकीय तर्क-वितर्क रंगले होते. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत ते नाराज असल्याच्याही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होत्या. अशा पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त मुंबईभर झळकलेले हे शुभेच्छांचे बॅनर्स राजकीय चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आलं आहे. सध्या या बॅनर्सची छायाचित्रे आणि संदेश सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, विविध स्तरांवर त्याबाबत चर्चा रंगू लागल्या आहेत..Navi Mumbai Municipal Schemes: प्रशिक्षणानंतर थेट नोकरी देण्याचा प्रयत्न, नवी मुंबई पालिकेचा विविध योजनांचा धमाका.चाहते आणि भाजप समर्थकांमध्ये 'देवाभाऊ' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीही शुभेच्छा दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे दोन फोटो शेअर करत अमृता फडणवीस यांनी लिहिले, "देवेंद्र फडणवीस, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जनतेसाठीच्या तुमच्या समर्पित प्रवासाचा एक भाग असल्याचा मला अभिमान वाटतो. तुमचे आयुष्य खऱ्या अर्थाने जनतेला समर्पित आहे आणि त्या बदल्यात मला जनतेकडून प्रचंड प्रेम मिळते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.