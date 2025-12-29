Mumbai Municipal Election : मुंबईसाठी ‘राष्ट्रवादी’ची यादी जाहीर; भाजपला धक्का, मलिक यांच्या कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी

मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुतीत घेण्यास भाजप नेत्यांचा विरोध असतानाही पक्षाच्या नेतृत्वाने मलिक यांच्या कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी देऊन भाजपला धक्का दिला आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीकडे वळू शकणाऱ्या मुस्लिम मतांवरसुद्धा डल्ला मारण्याचा दुहेरी डाव साधला आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी रविवारी ३७ उमेदवारांची यादी केली आहे. नवाब मलिक हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख आहेत. मात्र ते निवडणुकीचे प्रमुख असतील तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुतीत स्थान मिळणार नसल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी यापूर्वीच जाहीर केले होते..त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीमधील समावेशाच्या आशा संपल्या होत्या. अखेर मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पक्षाकडून ३७ उमेदवारांची पहिली यादी आज जाहीर करण्यात आली..या यादीत मलिक कुटुंबातील कप्तान मलिक (नवाब मलिक यांचे बंधू- प्रभाग क्रमांक १६५), कप्तान मलिक यांची सून बुशरा मलिक (प्रभाग क्रमांक १७०) आणि नवाब मलिक यांच्या भगिनी सईदा खान (प्रभाग क्रमांक १६८) यांची नवे जाहीर करण्यात आली आहेत.यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना सना मलिक म्हणाल्या, ‘कप्तान मलिक आणि सईदा खान हे यापूर्वी नगरसेवक होते. त्यांना स्थानिक पातळीवरील राजकारणाचा अनुभव आहे. यंदाच्या निवडणुकीत कप्तान मलिक यांचा प्रभाग ओबीसी महिलांसाठी राखीव झाल्याने त्यांच्या सून बुशरा मलिक या उमेदवारीसाठी प्रयत्न करीत आहेत..धनंजय पिसाळ यांची कोलांटउडीराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षात असलेले माजी नगरसेवक धनंजय पिसाळ यांनी आज अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला असून त्यांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे. धनंजय पिसाळ यांच्या वॉर्डातून (भांडूप) शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांचे धाकटे बंधू संदीप राऊत इच्छुक असल्याने शिवसेना हा वॉर्ड सोडण्यास तयार नव्हती. त्यामुळे धनंजय पिसाळ यांनी शरद पवार यांच्या पक्षाची साथ सोडून अजित पवार यांचा हात धरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.