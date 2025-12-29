मुंबई

Mumbai Municipal Election : मुंबईसाठी ‘राष्ट्रवादी’ची यादी जाहीर; भाजपला धक्का, मलिक यांच्या कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी

राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुतीत घेण्यास भाजप नेत्यांचा विरोध असतानाही पक्षाच्या नेतृत्वाने मलिक यांच्या कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी देऊन भाजपला दिला धक्का.
मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुतीत घेण्यास भाजप नेत्यांचा विरोध असतानाही पक्षाच्या नेतृत्वाने मलिक यांच्या कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी देऊन भाजपला धक्का दिला आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीकडे वळू शकणाऱ्या मुस्लिम मतांवरसुद्धा डल्ला मारण्याचा दुहेरी डाव साधला आहे.

