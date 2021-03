शरद पवारांनी मानले राज आणि उद्धव ठाकरेंचे आभार

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार धुळवड सुरु आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांवर तुटून पडले आहेत. सचिन वाझेला एनआयएने अटक केल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारावर विरोधकांकडून बोचरी टीका सुरु आहे. मात्र हे सर्व सुरु असतानाच महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते आपली राजकीय परंपरा, संस्कृती विसरलेले नाही. महाराष्ट्रात नेहमीच राजकारणापलीकडे मैत्री जपली जाते. सभागृहात भले विरोधक म्हणून आमने-सामने असले, तरी सभागृहाबाहेर मात्र निखळ मैत्री, नातं जपण्याची परंपरा आहे.

आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची बातमी आली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शरद पवारांच्या प्रकृतीची आस्थेने विचारपूस केली. त्यांच्या प्रकृतीला आराम पडावा, यासाठी प्रार्थना केली. यामध्ये राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, प्रविण दरेकर, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

शरद पवारांनी देखील त्यांची आस्थेने विचारपूस करणाऱ्या नेत्यांचे टि्वट करुन आभार मानले. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात भाजपाने जोरदार आघाडी उघडली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरुन शरद पवारांवर टीका केली. मात्र आज शरद पवारांना रुग्णालयात दाखल केल्याचे समजल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांच्या प्रकृतीला लवकरात लवकर आराम मिळावा, त्यांना चांगेल आरोग्य लाभावे, यासाठी प्रार्थना केली.

Got to know about the health of Shri Sharad Pawar ji.

Wishing him a speedy recovery & good health!

श्री शरद पवार जी यांच्या प्रकृती अस्वास्थाबद्दल कळले.

त्यांना लवकर बरे वाटावे, अशी मी प्रार्थना करतो.

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 29, 2021