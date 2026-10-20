मुंबई

Indian Roller: दुर्मिळ नीलकंठ पक्ष्याचे खारघरमध्ये दर्शन, खाडीकिनारी पक्षीतज्ज्ञाने टिपला कॅमेऱ्यात

Neelkanth Bird: पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जाणारा 'नीलकंठ' पक्षी खारघरमध्ये दिसून आला आहे.
Neelkanth Bird

Neelkanth Bird

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खारघर : महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जाणारा 'नीलकंठ' पक्षी खारघरमध्ये दिसून आला आहे. पक्षी तज्ज्ञ प्रदीप चौधरी यांना या दुर्मिळ व सुंदर पक्षाचे दर्शन झाले असून, त्यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात या पक्ष्याला अचूक टिपले आहे.

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