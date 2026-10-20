Indian Roller: दुर्मिळ नीलकंठ पक्ष्याचे खारघरमध्ये दर्शन, खाडीकिनारी पक्षीतज्ज्ञाने टिपला कॅमेऱ्यात

खारघर : महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जाणारा 'नीलकंठ' पक्षी खारघरमध्ये दिसून आला आहे. पक्षी तज्ज्ञ प्रदीप चौधरी यांना या दुर्मिळ व सुंदर पक्षाचे दर्शन झाले असून, त्यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात या पक्ष्याला अचूक टिपले आहे..गुरुवारी (ता. १५) सकाळी खारघर सेक्टर १ येर्थाल खाडी किनाऱ्यावर पक्षी निरीक्षणासाठी गेले असताना प्रदीप चौधरी यांच्या निदर्शनास हा नीलकंठ पक्षी आला. नीलकंठ हा पक्षी प्रामुख्याने उघडी जंगले, शेतजमिनी, पडीक प्रदेश आणि मानवी वस्तीजवळ आढळतो..Mumbai Weather: उकाड्यात धुरक्याची भर! मुंबईत आर्द्रता, तापमानवाढीसह हवाही खालावली.नीलकंठ पक्ष्याच्या अंगावर निळ्या, हिरव्या, तपकिरी आणि जांभळ्या रंगांचे आकर्षक छटा असतात. हा मध्यम आकाराचा पक्षी असून याचे डोके मोठे आणि चोच मजबूत असते. नाकतोडे, भुंगे, कोळी आणि लहान सरडे हे त्याचे प्रमुख खाद्य आहे. कीटकांची संख्या नियंत्रित करण्यातही या पक्ष्याची महत्त्वाची भूमिका असते..पौराणिक कथांमध्ये उल्लेखपर्यावरणासोबतच नीलकंठ पक्ष्याचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांत दसऱ्याच्या दिवशी नीलकंठ पक्ष्याचे दर्शन शुभ मानण्याची परंपरा आहे, पौराणिक कथांनुसार नीलकंठ पक्ष्याचा संबंध विजय आणि यशाशी जोडला जातो. रावणवधासाठी प्रभू श्रीराम युद्धभूमीकडे निघाले होते, तेव्हा त्यांना नीलकंठ पक्षाचे दर्शन घडले होते. तसेच, समुद्रमंथनाच्या वेळी जेव्हा हलाहल विष बाहेर पडले, तेव्हा महादेवांनी ते प्राशन करुन कंठात रोखून धरल्यामुळे त्यांना नीलकंठ है नाव मिळाले. नीलकंठ पक्ष्याला शिवाचे रूप किंवा शिवाचा प्रतिनिधी मानले जाते..MHADA: म्हाडा मालामाल होणार, दरमहा एक कोटी १७ लाख रुपये मिळणार; काय आहे नवी योजना?.नीलकंठ पक्षी हा शिवचे प्रतीक आहे. दसऱ्याच्या वेळी नीलकंठ पक्षी पाहिले कि शुभ मानले जाते. त्यामुळे राज्यात काही भागात नागरिक हे पक्षी पाहण्यासाठी खास जंगलात जातात.- ज्योती नाडकर्णी, पक्षी तज्ज्ञ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.