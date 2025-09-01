मुंबई

Vasai Virar News : समुद्रात मासेमारी क्षेत्रात येणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना मच्छीमारांचा विरोध

Fishermen Rights : खोल समुद्रात मासेमारीसाठी २५ लाखांची बँक गॅरंटी सक्ती, एलओए नियम आणि कंपन्यांना लाभ होईल अशा नव्या धोरणांवर मच्छीमार समाजाचा तीव्र विरोध!
विरार : यावेळी येणार पाऊस, वादळ, मासे बंदी आणि ट्रॉलरने मासेमारीच्या चक्रात अडकलेल्या मच्छिमारांवर आत एक नवे संकट येत आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने १ ऑगस्ट २०२५ रोजी Guidelines for Sustainable Harnessing of Fisheries in the High Seas by Indian Flagged Fishing Vessels, 2025 हा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्यावर ३० ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती मागवल्या होत्या.

