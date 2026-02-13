मुंबई

Thane News: ठाणेकरांना आनंदाची बातमी! नवे ५०० खाटांचे रुग्णालय सुरू होणार, कुठे अन् सुविधा काय? जाणून घ्या

Dombivli New Multi Specialty Hospital: ज्युपिटर हॉस्पिटलकडून ५०० खाटांचे बहुविशेषज्ञ रुग्णालय सुरू केले जाणार आहे. यामुळे डोंबिवलीकरांना उत्तम आरोग्य सेवा मिळणार आहेत.
Dombivli New Multi Specialty Hospital

Dombivli New Multi Specialty Hospital

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : ज्युपिटर हॉस्पिटल तर्फे डोंबिवली येथे ५०० खाटांचे अत्याधुनिक बहुविशेषज्ञ रुग्णालय रविवार, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उद्घाटनासाठी सज्ज झाले असून, यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मधील प्रगत आरोग्यसेवा सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण भर पडणार आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Hospital
Mumbai
Dombivli

Related Stories

No stories found.