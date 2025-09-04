Thane Crime: तलाठी कार्यालय चोरी प्रकरण! तपासात धक्कादायक खुलासा उघड; डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?

डोंबिवली : डोंबिवली येथील तलाठी कार्यालयाचे कुलूप तोडून त्या ठिकाणी नवीन कुलूप बसवण्यात आल्याचा अजब प्रकार घडला होता. या प्रकरणाचा तपास करत असताना विष्णुनगर पोलिसांसमोर वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. मंत्रालयात वित्त विभागात शिपाई काम करणाऱ्या एका तरुणाला देशाकरीता लढण्यासाठी फायटर तयार करायचे आहेत. या फायटरना प्रशिक्षण देण्याकरीता त्याला एका जागेची गरज होती आणि ती जागा त्याने तलाठी कार्यालयात शोधली होती. चावीवाल्याला ऑनलाइन पाठविलेल्या पैशाच्या तपशीलावरुन पोलिसांनी या तरुणाचा शोध घेत याचा उलगडा केला असून त्याला अटक केली आहे. विक्रम प्रधान असे आरोपीचे नाव आहे. .डोंबिवली पश्चिमेत महात्मा फुले रोड परिसरात पु. भा. भावे सभागृह येथे तलाठी कार्यालय आहे. हे कार्यालय शनिवार रविवारी सुट्टी निमित्त बंद होते. सोमवारी येथील अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात आले असता, त्यांना दाराला नवे कुलूप लावण्यात आल्याचे समजले. जुने कुलूप तोडून कोणी आतमध्ये काही कागदपत्र चोरी केली आहेत का? कशासाठी हे कुलूप तोडण्यात आले, नवीन कुलूप का लावण्यात आले, यावरून कागदपत्र चोरीचा अंदाज लावला जात होता..Crime News: रेल्वेत प्रवाशांची लूट करणारी टोळी गजाआड, २२ लाखांचा माल जप्त.याप्रकरणी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलीस तपास सुरु असताना पोलिसांनी आजूबाजूच्या परिसरात चावीवाल्यांचा शोध सुरु केला. तपासात एका चावीवाल्याने सांगितले की, त्या दिवशी माझा भाऊ होता. त्याला माहिती असेल. पोलिसांनी त्याच्या भावाकडे चौकशी केली तेव्हा, एका विक्रम प्रधान नावाचा तरुण शनिवारी तलाठी कार्यालयात मला घेऊन गेला होता. त्याने तो मंत्रालयात कामाला असल्याचे सांगून कुलूप उघडून दे, असं सांगितले. त्याने सरकारी ओळखपत्र दाखविले होते. मला त्या तरुणाने 380 रुपये ऑनलाइन द्वारे दिले होते. त्याचा तपशील माझ्याकडे आहे. तोच तपशील घेऊन पोलिसांनी तरुणाचा शोध सुरु केला..विक्रम याला पोलिसांनी शोधून काढले. विक्रमने जे सांगितले ते अतिशय धक्कादायक आहे. विक्रम हा मंत्रालयात वित्त विभागात कंत्राटी पद्धतीने शिपायाचे काम करतो. त्याला वाचनाची आवड आहे. जेव्हा त्याला विचारले की, तू तलाठी कार्यालयाचे कूलूप तोडून का बदलले. तेव्हा त्याने सांगितले की, मला देशाविषयी प्रचंड प्रेम आहे. मला देशासाठी लढणारे फायटर हवेत. त्या फायटरला प्रशिक्षण देण्यासाठी मला एका जागेची आवश्यकता होते. डोंबिवलीत मी जागा शोध होते. ती तलाठी कार्यालयाची जागा मला योग्य वाटली..तिरुपती बालाजीला दान केलेल्या केसांचे काय होते? आश्चर्यचकित करणारं सत्य... .त्याठिकाणी गुपित स्वरुपात ग्राऊंट फायटर क्लब सुरु करणार होतो. त्यासाठी हे सगळे त्याने केले अशी कबूली दिली आहे. पोलिसांनी त्याला अटक करुन कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता त्याला प्रथम दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर गुरुवारी पोलीस कोठडी संपल्यावर त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याची रवानगी आधारवाडी कारागृहात केली असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राम चोपडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.