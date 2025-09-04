मुंबई

Thane Crime: तलाठी कार्यालय चोरी प्रकरण! तपासात धक्कादायक खुलासा उघड; डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?

Dombivli Talathi Office: डोंबिवलीत तलाठी कार्यालयाचे कुलूप तोडून त्या ठिकाणी नवीन कुलूप बसवण्यात आल्याचा प्रकार घडला असून या प्रकरणी तपासात पोलिसांसमोर वेगळाच प्रकार समोर आला आहे.
Dombivli Talathi Office

Dombivli Talathi Office

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवली येथील तलाठी कार्यालयाचे कुलूप तोडून त्या ठिकाणी नवीन कुलूप बसवण्यात आल्याचा अजब प्रकार घडला होता. या प्रकरणाचा तपास करत असताना विष्णुनगर पोलिसांसमोर वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. मंत्रालयात वित्त विभागात शिपाई काम करणाऱ्या एका तरुणाला देशाकरीता लढण्यासाठी फायटर तयार करायचे आहेत. या फायटरना प्रशिक्षण देण्याकरीता त्याला एका जागेची गरज होती आणि ती जागा त्याने तलाठी कार्यालयात शोधली होती. चावीवाल्याला ऑनलाइन पाठविलेल्या पैशाच्या तपशीलावरुन पोलिसांनी या तरुणाचा शोध घेत याचा उलगडा केला असून त्याला अटक केली आहे. विक्रम प्रधान असे आरोपीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
Dombivli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com