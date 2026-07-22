मुंबई

Nalasopara ST Buses: आषाढी एकादशीपूर्वी नालासोपारा आगारात ५ नवीन एसटी बसेस; आमदार राजन नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश, वसई-विरार प्रवाशांना दिलासा

आषाढी एकादशीपूर्वी नालासोपारा आगारात ५ नव्या एसटी बसेस; वसई-विरारहून कोकण व राज्यातील विविध भागात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा
The buses were provided following continuous efforts by MLA Rajan Naik to strengthen public transport services in the region.

The buses were provided following continuous efforts by MLA Rajan Naik to strengthen public transport services in the region.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर नालासोपारा आगारात ५ नवीन एसटी बसेस दाखल करण्यात आल्या असून, या नव्या बस मुळे वसई-विरार मधून कोकणासह राज्यातील विविध भागात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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