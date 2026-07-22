Nalasopara ST Buses: आषाढी एकादशीपूर्वी नालासोपारा आगारात ५ नवीन एसटी बसेस; आमदार राजन नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश, वसई-विरार प्रवाशांना दिलासा

विरार : आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर नालासोपारा आगारात ५ नवीन एसटी बसेस दाखल करण्यात आल्या असून, या नव्या बस मुळे वसई-विरार मधून कोकणासह राज्यातील विविध भागात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..मागील अनेक वर्षांपासून नालासोपारा आगारात नादुरुस्त व जुन्या बसेस असल्याने प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत होता. या गंभीर समस्येची दखल घेत नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजन नाईक यांनी राज्य शासनाकडे नालासोपारा आगारासाठी २० नवीन एसटी बसेस उपलब्ध करून देण्याची सातत्याने मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत राज्य शासनाने यापूर्वी दोन टप्प्यांत १० नवीन बसेस उपलब्ध करून दिल्या होत्या. दरम्यान, आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरच्या वारीसाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन उर्वरित १० बसेस तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार राजन नाईक यांनी पुन्हा शासनाकडे केली होती.या पाठपुराव्याची दखल घेत राज्य शासनाने सध्या आणखी ५ नवीन बसेस नालासोपारा आगाराला उपलब्ध करून दिल्या आहेत. योगायोगाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त श्रीफळ वाढवून या नवीन बसेस प्रवाशांच्या सेवेत दाखल करण्यात आल्या..आषाढी एकादशीचे पवित्र औचित्य साधून नालासोपारा आगाराला नवीन बसेस उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार राजन नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले. तसेच उर्वरित ५ बसेसही लवकरात लवकर नालासोपारा आगाराला उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त केला..यावेळी आमदार राजन नाईक, जिल्हा महामंत्री मनोज बारोट, नगरसेवक जयप्रकाश वझे, शहर उपाध्यक्ष जितेंद्र नाईक सहित पदाधिकारी कार्यकर्ते तसेच आगार व्यवस्थापक नवनीत गावीत, स्थानक प्रमुख निखील सावळे, कार्यशाळा अधीक्षक अभिषेक बट, सहा. वाहतूक निरीक्षक अनिल पाटील, इ. यांत्रिक व चालक / वाहक आणि कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.