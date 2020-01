नववर्षाची सुरुवात कोंडीत

खारघर : खारघर हिरानंदानी पुलावर रस्त्यावर सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू असल्यामुळे पनवेल-शीव महामार्गावर बेलापूर ते खारघरदरम्यान नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. अशातच मंगळवारी (ता.३१) महामार्गावर मुुंबईकडून पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या टेम्पोत बिघाड झाल्यामुळे रात्री साडेनऊ ते अकराच्या सुमारास सीबीडी ते उत्सव चौक आणि हिरानंदानी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. दोन किलोमीटरचा रस्ता पार करण्यासाठी एक ते दीड तास लागल्याने अनेकांना नवीन वर्षाचे स्वागत रस्त्यावरच करावे लागले. त्यामुळे नागरिकांकडून नाराजी व्यक्‍त करण्यात आली. मुरडमध्ये जल्‍लोष... बेलापूरकडून पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या शीव-पनवेल महामार्गावरील हिरानंदानी पुलावर एका लेनवर सिमेंट काँक्रीटीकरणचे काम सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून बेलपाडा ते हिरानंदानी पुलावर वाहने धीम्या गतीने धावत आहेत. परिणामी वाहतूक कोंडी होत आहे. दरम्यान, मंगळवारी रात्री आठच्या सुमारास बेलापूरकडून पनवेलला जाणारा टेम्पो भर रस्त्यावरच बंद पडला. त्यामुळे पनवेलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाल्याने अनेकांनी पनवेल- पुण्याकडे जाण्यासाठी खारघरमीाल भारती विद्यापीठाजवळून उत्सव चौक, बॅंक ऑफ इंडियाकडून हिरानंदानीकडे जाणाऱ्या रस्त्याने वाहने वळविली. परिणामी, बेलपाडा गाव बसथांबा, उत्सव चौक, बॅंक ऑफ इंडिया, हिरानंदानी पुलामार्गे पनवेल; तसेच पुण्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

