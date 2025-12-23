Vasai Virar News : नवं वर्ष जल्लोषाला यंदा तळीरामाची पंचाईत होणार; एकादशी मुळे बार बंद!

विरार : नववर्षाचे स्वागत आणि जुन्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी दरवर्षी सर्वजण एकत्र येत असतात मग सुरु होते ती मद्याची पार्टी परंतु यावर्षी मात्र तळीरामाचा हिरमोड होणार आहे. कारण ३१ डिसेंमबरला एकादशी आली आहे. त्यामुळे सर्व बार बंद असणार आहेत. त्यामुळे ३१ तारखे पूर्वी येणाऱ्या २८ तारखेच्या रविवारी साजरी करण्यात येणार आहे. यंदा नववर्षाच्या स्वागताला उपवासाचा अडसर येत असल्याने जल्लोषाच्या नियोजनात मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. .नववर्षाच्या आगमनापूर्वी सोमवार आणि मंगळवार हे उपवासाचे दिवस असून बुधवारी एकादशी येत असल्याने सलग तीन दिवस नागरिकांना जल्लोष करता येणार नाही.. त्यामुळे अनेकांनी येणाऱ्या रविवारी सिलेब्रेशन करण्यावर भर दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर वसई पूर्वेकडील ग्रामीण भागातील रिसॉर्ट्स, हॉटेल्स आणि ढाब्यांना पर्यटकांची मोठी पसंती मिळत असून अनेक ठिकाणी आगाऊ बुकिंग जवळपास फुल्ल झाले आहे. मुंबई आणि आसपासच्या भागातून येणाऱ्या पर्यटकांनी आधीच आपल्या सहलींचे नियोजन केले आहे..Pune Insurance Fraud : ‘तुला विमा पॉलिसी मिळणार’ म्हणत वानवडीत २.५ लाखांची फसवणूक; शहरात वाढते सायबर गुन्हे! .वसईच्या पश्चिम पट्ट्यात असलॆल्या रिसॉर्टवरही मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार असल्याचे चित्र आता पासूनच दिसू लागले आहे. रविवारी होणारया जल्लोषाची चाहूल लागताच मटन, चिकन आणि मासळी विक्रेत्यांनीही मोठ्या प्रमाणात तयारी सुरू केली आहे. वसई ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विक्रेत्यांनी अतिरिक्त मालसाठा करून विक्रीसाठी सज्जता केली आहे. यासोबतच बिअर आणि वाईन शॉप्समध्येही मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दारूचा मोठा साठा करण्यात येत आहे. रविवारी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनही सतर्क झाले आहे. नववर्षाच्या तीन दिवस आधीच, रविवारीच ग्रामीण भागात आणि प्रमुख ठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे. .सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी प्रशासनाकडून विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत. एकूणच, उपवासाच्या दिवसांमुळे यंदाचा नववर्ष जल्लोष थोडा आधीच साजरा होणार असून, रविवारी वसईच्या पूर्व आणि पश्चिम पट्टीला यात्रेचे रूप येणार असून उत्साह, गर्दी आणि जल्लोषाचे वातावरण अनुभवायला मिळणार आहे. खवय्यांसाठीही हा दिवस खास ठरणार असून नववर्षाच्या स्वागताचा आनंद यंदा रविवारीच द्विगुणित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.