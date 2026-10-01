न्हावा-शेवा टप्पा ३ रखडला! २२८ एमएलडी पाण्याचा दिलासा कागदावरच; परवानग्यांचा पेच

पनवेल : पनवेल पालिका, सिडको वसाहती आणि लगतच्या ग्रामीण भागांत नागरीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे पाणीटंचाईची समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. अशातच, सुमारे २२८ एमएलडी अतिरिक्त पाण्याची क्षमता निर्माण करणाऱ्या न्हावाशेवा पाणीपुरवठा योजना टप्पा-३मुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता होती, परंतु ही योजना रखडल्याने नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ येत आहे..वाढीव न्हावाशेवा पाणीपुरवठा योजना टप्पा-३ला २०१८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. २०१९च्या शासन निर्णयात या योजनेची किंमत सुमारे ३९२ कोटी रुपये आणि पनवेल पालिका क्षेत्रासाठी १०० एमएलडी आणि सिडकोला ६९ एमएलडी दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाण्याची मागणी नमूद करण्यात आली होती..Ration Card: 'त्या' शिधापत्रिका निष्क्रिय होणार, सहा महिने धान्याची उचल नसल्यास सरकार घेणार मोठा निर्णय.योजनेचे काम २०२०च्या आसपास सुरू झाल्यानंतर ते सुमारे तीन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र जमीन अधिग्रहण, अतिक्रमणे, गॅसवाहिन्या, रेल्वे तसेच विविध सरकारी यंत्रणांकडून आवश्यक परवानग्या अशा अनेक कारणांमुळे कामाचा वेग मंदावला. २०२५ मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून मार्च २०२६पर्यंत योजना कार्यान्वित करण्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र २०२६ मध्येही प्रकल्पाच्या अडथळ्यांवर बैठका घेण्याची वेळ आली आहे..एप्रिल २०२६ मध्ये आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत जलवाहिनी टाकण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसणे, जमीन संपादन प्रलंबित असणे आणि काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील विरोध अशा अडचणी समोर आल्या. संबंधित अडथळे दूर करून योजना गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते..Mumbai Weather: मुंबईकरांनो सावधान! पुढचे ७२ तास घराबाहेर पडताना काळजी घ्या; हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा .२० टक्के काम अद्याप बाकीयोजनेचे ८० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक काम पूर्ण असल्याचे सांगण्यात येत आहे, परंतु जलवाहिनी, पंपिंग, जोडण्या, चाचणी, शुद्धीकरण केंद्राशी समाकलन आणि वितरण व्यवस्था या सर्व बाबी पूर्ण झाल्यानंतरच अतिरिक्त पाणी नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकते.मार्च २०२६ मध्ये एमजेपीने नवीन जलवाहिनी जोडण्यासाठी ३६ तासांचा पाणीपुरवठा बंद ठेवला होता. यावरून जोडणीची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याचे दिसते..जागेची उपलब्धता व समन्वयाचा अभावयोजनेत जलवाहिनीच्या मार्गासाठी आवश्यक जागेचा मोठा अडथळा आहे. काही भागांत एमएमआरडीए, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ तसेच इतर सरकारी यंत्रणांच्या जागांमधून जलवाहिनी नेण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जमीन उपलब्धता, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक समन्वय न झाल्याने काही ठिकाणी काम अडकले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी उर्वरित काही महत्त्वाचे दुवे पूर्ण न झाल्यास संपूर्ण योजना कार्यान्वित करता येत नाही..गळतीमुळे उपलब्ध पाण्याचाही अपव्ययअतिरिक्त पाण्यासाठी कोट्यवधींची योजना राबवली जात आहे, तर दुसरीकडे विद्यमान जलवाहिन्यांमध्ये गळती होत असल्याने पाण्याचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तातडीने दुरुस्ती, जुन्या जलवाहिन्यांचे पुनर्वसन, दाब नियंत्रण आणि नियमित तपासणी याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.