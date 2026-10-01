मुंबई

न्हावा-शेवा टप्पा ३ रखडला! २२८ एमएलडी पाण्याचा दिलासा कागदावरच; परवानग्यांचा पेच

Nhava-Sheva Phase 3 project: न्हावाशेवा पाणीपुरवठा योजना टप्पा-३ ही योजना रखडल्याने नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ येत आहे.
Nhava-Sheva Phase 3 project

Nhava-Sheva Phase 3 project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पनवेल : पनवेल पालिका, सिडको वसाहती आणि लगतच्या ग्रामीण भागांत नागरीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे पाणीटंचाईची समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. अशातच, सुमारे २२८ एमएलडी अतिरिक्त पाण्याची क्षमता निर्माण करणाऱ्या न्हावाशेवा पाणीपुरवठा योजना टप्पा-३मुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता होती, परंतु ही योजना रखडल्याने नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ येत आहे.

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