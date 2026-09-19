मुंबई

Sweden Parliament: महाराष्ट्राशी घट्ट नाते अन् स्वीडनच्या संसदेत खासदारकी; नीला विखे पाटील यांची राजकीय भरारी

Nila Vikhe Patil Elected to Swedish Parliament From Stockholm: महाराष्ट्रातील सहकार परंपरेची परंपरा पुढे नेत स्वीडनच्या संसदेत मराठी कन्येची ऐतिहासिक निवड; बालकल्याण, पर्यावरण आणि वंचितांचा आवाज बनण्याचा निर्धार
Nila Vikhe Patil Elected Swedish Parliament Member From Stockholm With Maharashtra Roots and Green Party Background

Nila Vikhe Patil Elected Swedish Parliament Member From Stockholm With Maharashtra Roots and Green Party Background

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ज्ञ अशोक विखे पाटील यांच्या कन्या नीला विखे पाटील (४१) यांची स्वीडनच्या संसदेत खासदार म्हणून निवड झाली आहे. त्यांनी स्टॉकहोम सिटी मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली आहे.

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