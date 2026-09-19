Sweden Parliament: महाराष्ट्राशी घट्ट नाते अन् स्वीडनच्या संसदेत खासदारकी; नीला विखे पाटील यांची राजकीय भरारी

मुंबई : महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ज्ञ अशोक विखे पाटील यांच्या कन्या नीला विखे पाटील (४१) यांची स्वीडनच्या संसदेत खासदार म्हणून निवड झाली आहे. त्यांनी स्टॉकहोम सिटी मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.स्वीडनमध्ये ३४९ सदस्यांच्या संसदेच्या खासदारांच्या निवडीसाठी १३ सप्टेंबर रोजी मतदान झाले होते. नीला या सहकार क्षेत्रातील अग्रणी नेते आणि आशियातील पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या पणती, तर दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या नात आहेत. स्वीडनचे माजी पंतप्रधान स्टेफान लोव्हेन यांच्या कार्यकाळात निला यांनी पंतप्रधान कार्यालयात राजकीय सल्लागार म्हणून काम केले. वित्त, कर आणि गृहनिर्माण विषयांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली होती..त्या स्टॉकहोम महापालिकेतही निवडून आल्या होत्या. त्या स्वीडनच्या ग्रीन पार्टीच्या सक्रिय सदस्य असून स्टॉकहोम ग्रीन पार्टीच्या निवडणूक समितीवरही कार्यरत आहेत. त्यांनी गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिझनेसमधून अर्थशास्त्र व कायद्यात पदवी आणि एमबीए केले आहे. माद्रिदमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉम्प्लुटेन्समध्येही त्यांनी एमबीएचे शिक्षण घेतले. बालकल्याण आणि पर्यावरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय असून, या विषयावरच त्या काम करणार आहेत. त्याचबरोबर ज्यांना मतदान करता येत नाही, त्यांचा आवाज बनण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे..स्वीडनमध्ये जन्मलेल्या नीला यांनी बालपणीचा काही काळ अहिल्यानगरनगरमध्ये घालवला आहे. त्या महाराष्ट्राचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुतणी आहेत. त्यांचे वडील अशोक विखे पाटील हे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांचे जाळे चालविणाऱ्या विखे पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत. “मला भारताबद्दल खूप प्रेम आहे. भारताशी माझे घट्ट नाते आहे. माझे अनेक भारतीय जवळचे मित्र आहेत. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...आजोबा बाळासाहेब विखे पाटील यांची मला खूप आठवण येते. त्यांच्या शेवटच्या काळात ते जवळपास दर आठवड्याला मला फोन करायचे,” असे नीला यांनी माध्यमांना सांगितले. तसेच, ‘‘वयाच्या १५व्या वर्षी आजोबांनी मला राज्याचा अर्थसंकल्प वाचायला लावला,’’ अशी आठवणही त्यांनी सांगितली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.