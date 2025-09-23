Nitin Gadkari: शिक्षण देणे काळाची गरज, विद्यापीठांनी ज्ञानावर अधिक भर द्यावा, नितीन गडकरींचे आवाहन

मुंबई : आपल्या ज्ञानाचा उपयोग समाजासाठी होत असेल तर त्याचे महत्त्व अधिक वाढते. त्यादृष्टीने लोकांचे दैनंदिन जगणे सुसह्य करणारे शिक्षण देणे काळाची गरज आहे. विद्यापीठांनी ज्ञान आणि नवीन संशोधनावर अधिक भर द्यावा, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. तसेच प्रगती आणि विकास करायचा असेल तर ज्ञान आणि संशोधन महत्वाचे आहेत. पदवी घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थिनींनी ज्ञानाच्या माध्यमातून आपल्याला अर्थार्जनी करत समाज आणि देशउभारणीसाठी योगदानही द्यावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले..नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या (एसएनडीटी) ७५ वा दीक्षांत समारंभास उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, लोकसभा माजी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. उज्वला चक्रदेव, विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य विविध शाखेचे अधिष्ठाता प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते..Boisar Fire: बोईसरमध्ये अग्नितांडव! रेल्वे स्थानकाजवळच्या गोडाऊनला भीषण आग! परिसरात धुराचे मोठे लोट.यावेळी याप्रसंगी लोकसभा माजी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील व महिलांच्या सक्षमीकरणातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल ‘डॉक्टर ऑफ लिटरेचर’ (डी.लिट्.) ही मानद पदवी प्रदान करण्यात आली. तसेच या दीक्षांत समारंभात पदवी, पदव्युत्तर, पदविका विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करून संशोधन व नवोन्मेष क्षेत्रात योगदान दिलेल्या पी.एचडी पदवीधारकांचा विशेष सत्कार करण्यात आला..या पदवीधन सोहळ्यामध्ये विद्यापीठाकडून आजविद्यापीठाच्या विभागे, संचालनाधीन महाविद्यालये व संस्था तसेच संलग्न आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमधून एकूण १८,३६६ विद्यार्थ्यांना पदवी,पदविका प्रदान करण्यात आल्या. यामध्ये १३,६२६ पदवीधर २,६५६ पदव्युत्तर ९६ पदव्युत्तर डिप्लोमा आणि १,९८८ पदवीपूर्व डिप्लोमा यांचा समावेश आहे. या समारंभात विद्यापीठाच्या चार प्रमुख विद्याशाखांतील १९२ अभ्यासक्रमांमधील पदवी व पदविका प्रदान करण्यात आल्या. तसेच. २२ संशोधकांना (पी.एचडी) डॉक्टरेट पदवी वितरीत करण्यात आली. याशिवाय ७२ सुवर्णपदके, ०१ रौप्यपदक, १ ट्रॉफी आणि १३७ विविध पारितोषिके प्रदान करण्यात आली..केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की,विद्यार्थ्यांना उत्तम व्यक्ती घडवणारे आणि जीवनात यशस्वी करणारे शिक्षण असले पाहिजे. भारताला विश्वगुरु बनवण्यासाठी नवीन संशोधन केले पाहिजे. ज्या क्षेत्रांत आपण आयातीवर अवलंबून आहोत, त्या क्षेत्रातच नवीन संशोधन करून त्या क्षेत्रात निर्यात वाढवली पाहिजे..एक रुपया किंमत कमी केल्याने दूध कंपन्यांचा महसूल किती कमी होतो?.सुमित्रा महाजन म्हणाल्या की, एसएनडीटी विद्यापीठांनी महिलांसाठी शिक्षणाचे विविध मार्ग खुले करून दिले आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी अनेक संकटांवर मात करून जनतेच्या न्याय हक्कासाठी कार्य केले, त्यांचा आदर्श समोर ठेवून कार्य केले आहे. या कार्याचाच सन्मान म्हणून मला ही पदवी प्रदान केली जात आहे, याचा मला अभिमान आहे. असे सांगून त्यांनी महर्षी कर्वे यांच्या सामाजिक कार्याचीही आठवण करून दिली..या वर्षी एसएनडीटी महिला विद्यापीठाला नॅक कडून 'ए'श्रेणी प्राप्त झाली असून अध्यापन, संशोधन, सुशासन व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी विद्यापीठाच्या वतीने अनेक शैक्षणिक उपक्रम हाती घेण्यात आल्याने विद्यापीठाने विकासाचा एक टप्पा गाठला यामुळे विद्यार्थिनींची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली अशी माहिती विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. उज्वला चक्रदेव यांनी प्रास्तविक भाषणात दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.