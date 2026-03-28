Mumbai: अफवांना पूर्णविराम! रहिवाशांना अपात्र केल्याची माहिती पूर्णतः बोगस; धारावी सर्वेक्षणावर एनएमडीपीएलची स्पष्टता

धारावीतील सर्वेक्षणादरम्यान सुमारे 96% रहिवाशांना अपात्र ठरविण्यात आल्याचा दावा पूर्णतः बोगस असून यात कोणतेही तथ्य नाही, असे नवभारत मेगा डेव्हलपर्स (एनएमडीपीएल) च्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गठित करण्यात आलेली एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज वेहिकल) म्हणून कार्यरत असणाऱ्या एनएमडीपीएलच्या मते, धारावीतील स्थानिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे भीतीचे वातावरण नसून केवळ मोजक्या स्वार्थी लोकांकडून सर्वेक्षणात अडथळा आणण्यासाठी अशा प्रकारच्या अफवा पसरविल्या जात आहेत..एनएमडीपीएलच्या सूत्रांच्या मते, अद्यापही सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच याबाबतची अंतिम यादी (परिशिष्ट-2) शासनाच्या निकषांनुसार अतिशय पारदर्शक पद्धतीने प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अपुऱ्या माहितीच्या आधारे पात्रतेबाबत केले जाणारे आरोप ही निराधार आणि तथ्यहीन आहेत. "प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम परिशिष्ट-2 नुसार, गणेश नगर/ मेघवाडी या परिसरातील सुमारे 77% रहिवाशी पात्र ठरले आहेत. .यामध्ये भाडेकरारावरील लाभार्थी आणि इतर योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या रहिवाशांचा देखील समावेश आहे. तसेच नाईक नगर येथील अंतिम परिशिष्ट-2 अद्याप प्रसिद्ध झाले नसल्याने तिथल्या लोकांच्या पात्रतेबाबत अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही" अशी माहितीही एनएमडीपीएलच्या सूत्रांनी दिली. कावळे चाळ परिसरातील काही लोकांकडून स्वतःच्या स्वार्थासाठी वारंवार शासकीय सर्वेक्षणात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे देखील सूत्रांनी स्पष्ट केले.."कावळे चाळीतील लोकांनी जर सर्वेक्षणात भागच घेतला नाही, तर सरकार तिथल्या रहिवाशांची पात्रता कशी निश्चित करू शकेल? " असा थेट सवालही एनएमडीपीएलच्या सूत्रांनी केला. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील एकमेव प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांनादेखील 'भाडेकरार - खरेदी योजना' किंवा 'अल्प भाडेकरार' योजनेत हक्काचे घर दिले जाणार आहे. धारावीतील खालच्या मजल्यावरील पात्र रहिवाशांना धारावीतच घर देणार असल्याचे याआधीच शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.."धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार आणि प्रकल्पाच्या निविदेतील तरतुदीनुसार, वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना मुंबई महानगर क्षेत्रात म्हणजेच एमएमआरमध्ये हक्काचे घर मिळणार आहे, ही बाब सर्वांनाच ठाऊक आहे. अतिशय पारदर्शक पद्धतीने हा प्रकल्प शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. मात्र, काही लोक केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार करून त्यांना सर्वेक्षणात सहभागी होण्यापासून रोखत आहेत" अशी माहिती एनएमडीपीएलच्या सूत्रांकडून देण्यात आली. ."वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या परिशिष्ट-2 मध्ये अद्यापही अनेक रहिवाशांचा समावेश, 'अद्याप पात्रता निश्चित नाही' म्हणजेच 'अनडीसायडेड' यादीत करण्यात आला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या रहिवाशांनी अद्यापही आवश्यक असलेली उर्वरित कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यांना ती सादर करण्यासाठी संधीदेखील देण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांनी अफवांना बळी पडू नये" असा सल्लाही सूत्रांकडून देण्यात आला. "धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात प्रत्येकाला हक्काचे घर दिले जाणार असून धारावीतील जास्तीत जास्त रहिवाशांनी या पुनर्विकासाचा लाभ घ्यावा, अशी आमची इच्छा आहे" अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.