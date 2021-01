ठाण्यातील ड्रायरनची माहिती आयुक्तांनाच नाही; नियोजन शून्य कारभारामुळे महापालिकेवर ओढवली नामुष्की

ठाणे : ठाणे महानगर पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून कोरोन लसीचे ड्रायरन करण्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, या बाबतची कल्पना आयुक्तांसह महापालिकेच्या प्रशासनातील महत्वाच्या अधिकाऱ्यांनाच नव्हती, त्यामुळे या ड्रायरन चाचणीची मोहीम बासनात गुंडाळण्याची नाचक्की आरोग्य विभागावर ओढवली आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा मागील सात ते आठ महिन्यापासून ठाणे शहरात कोरोना या आजाराने थैमान घातले आहे. अशातच कोरोना या आजारावर लस कधी येणार या बाबत रुग्णांसह नागरिकांमध्ये उत्सुकता होती. त्यात नुकतेच 'कोव्हिशिल्ड' आणि 'कोव्हॅक्सिन' या दोन्ही करोना लशींच्या मर्यादित वापरास भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी नुकतीच परवानगी दिली. त्यामुळे सर्वत्र आनंदाचे व समाधानाचे वातावरण पसरले आहे. तसेच अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ड्रायरन चाचणी घेण्यात आली होती. त्यानुसार ठाणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने मंगळवारपासून शहरातील पाच ठिकाणी करोना लसीकरण सराव फेरीचे नियोजन केले होते. कोपरीतील प्रसृतीगृह, कासारवडवली येथील रोझा गार्डन आरोग्य केंद्र, मुंब्रा प्रेक्षागृह, पोखरण रस्ता 2 येथील आंबेडकर भवन आणि मुंब्य्रातील महापालिका शाळा क्रमांक 78 याठिकाणी या सराव फेरी होणार होत्या. महापालिका मुख्य वैद्याकीय आरोग्य अधिकारी राजू मुरूडकर यांनी या सराव फेरीचे परस्पर नियोजन केले होते. तसेच फलकही संबंधित केंद्रांवर लावण्यात आले होते. परंतु, या ड्रायरन चाचणी संदर्भात ठाणे महानगर पालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांना कोणतीच कल्पना देण्यात आली नव्हती. तसेच त्यांच्या संमतीविनाच या चाचणीचे नियोजन केल्याचे समोर आले आहे. तसेच या फेरीसाठी राज्य शासनाकडूनही कोणतेच आदेश आलेले नाहीत. यामुळेच आरोग्य विभागाला ही मोहिम बासनात गुंडाळावी लागली आहे.

दरम्यान, या संदर्भात मुख्य वैद्याकीय अधिकारी डॉ. राजू मुरूडकर यांना विचारले असता, आयुक्तांची परवानगी मिळाली नसल्यामुळे मंगळवारपासून करोना लसीकरण सराव फेरी सुरु होऊ शकलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हि मोहिम सुरु करण्याबाबत आयुक्तांसोबत चर्चा सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ठाणे महापालिका क्षेत्रात करोना लसीकरण सराव फेरी घेण्याची तयारी पुर्ण झाली आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून सराव फेरी घेण्याबाबत अद्याप कोणतेही आदेश आलेले नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांनी सराव फेरीची तारीख अद्याप निश्चिात करण्यात आली नाही.

