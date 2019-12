ठाणे : टोलनाक्‍यांवरील कोंडी फोडण्यासाठी देशातल्या सगळ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर भरला जाणारा टोल हा १५ डिसेंबर २०१९ नंतर ‘फास्ट टॅग’द्वारे भरण्यात यावा, असा फतवा केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) काढला असला, तरी मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोलनाक्‍यांवर या फास्ट टॅगचा अद्याप पत्ताच नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ठाण्यातील आनंदनगर टोलनाक्‍यावरील व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या एमईपी कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना याविषयी विचारले असता, त्यांनी याबाबत अधिक बोलण्यास नकार दर्शविला. तसेच, आधीच एमईपीचे मासिक पास वाहनधारकांनी घेतले असताना नव्या फास्ट टॅग प्रणालीमुळे नाहक डबल टोल वाहनधारकाच्या खिशातून जाईल, अशी भीतीही वर्तवली.

ही बातमी वाचा ः हे सरकार मुर्ख, कसलाही विचार करत नाही टोलनाक्‍यांवर लोकांची अडचण होऊ नये, म्हणून सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलनाक्‍यांच्या सगळ्या लेन्स या फास्ट टॅग लेन्स करण्याचे ठरवले आहे. इतर प्रकारांनी टोल भरायचा असेल, तर त्यासाठी दोन्ही बाजूंची प्रत्येकी एक लेन राखीव ठेवली जाईल. या लेनला ‘हायब्रिड लेन’ असे म्हटले जाते. देशातील सर्व टोलनाक्‍यांवर एनएचएआयने फास्ट टॅग लेन सक्तीची केली आहे. त्यानुसार, ठाण्यातील आनंदनगर टोलनाक्‍यावर एमईपीकडे पासधारकांसाठी यंत्रणा उपलब्ध असली, तरी फास्ट टॅगसाठी विशेष लेन अद्याप तरी उभारलेली दिसत नाही. ‘फास्ट टॅग’ म्हणजे काय?

‘फास्ट टॅग’चे डिजिटल स्टिकर प्रत्येक वाहनावर चिटकवले जाणार असून ते संबंधित वाहनधारकाच्या बॅंक खाते वा इतर खात्याशी लिंक असेल. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्‍नॉलॉजी तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर काम करते. या प्रक्रियेत संबंधित वाहन टोल नाक्‍यावरून जाताना तेथील कॅमेऱ्यातील सेंसरमधून स्वयंचलित पद्धतीने वाहनधारकाच्या खात्यातून कराची रक्कम कपात होईल.



