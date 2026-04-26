Mumbai Goa highway toll news : मुंबई-गोवा महामार्गावर टोल वसुली होणार नाही, पालकमंत्री राणेंचा विश्वास; सिंधुदुर्गवासीयांना दिलासा

Konkan mumbai goa highway update : मुंबई-गोवा महामार्गावर टोल वसुली सुरू झाली, तरी सिंधुदुर्गातील वाहनांना टोल लागू देणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री नीतेश राणे म्हणाले.श्री. राणे येथे पावसामुळे झालेल्या पाहणीसाठी आले होते. त्यावेळी ते म्हणाले, 'व्यापारी महासंघाने जिल्ह्यातील वाहनांना टोल लागण्याच्या शक्यतेबाबत सांगितले आहे..महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष माझ्या संपर्कात आहेत. मी आमदार असताना मुंबई-गोवा महामार्गावर टोल लागू दिला नव्हता. आता टोल वसुली सुरू झाली तरी जिल्ह्यातील वाहनांसाठी ती लागू नसेल, याची खात्री बाळगा. मी आता जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे.'.श्री. राणे म्हणाले, 'शक्तिपीठ महामार्गाबाबत बैठका झाल्या असून, आमदार दीपक केसरकर यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेतली आहे. या मार्गाचा फायदा जिल्ह्याला कसा होईल, ते बघितले आहे. बांदा व इतर गावे बाधित होणार नाहीत, त्यातून आम्ही मार्ग काढला असून, तसा नवीन मार्ग तयार केला आहे. रेडी पोर्टलाही तो जोडला जाणार आहे. कुठल्यातरी संघर्ष समितीने पत्र दिल्यासारखा राज्य सरकारचा कारभार चालत नाही. अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जिल्ह्याला फायदा होईल, असा शक्तिपीठ महामार्ग तयार होईल.'.Mumbai Goa Highway Toll : मुंबई -गोवा महामार्गावर कामे अपूर्ण, टोल वसुलीची तयारी; पर्यायी रस्त्यांमुळे अपघाताचे धोके, वाहन चालकांचा संताप.रिक्त पदे भरली जातीलदरम्यान, जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांसाठी डॉक्टर नेमण्यात येत आहेत. एमडी फिजिशियन सावंतवाडीला देण्यात आला आहे. येत्या जूनपर्यंत आरोग्य विभागातील इतरही रिक्त पदे भरली जातील, असा विश्वास पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी व्यक्त केला.