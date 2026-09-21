Thane News: ठाण्यात दणदणाट! विसर्जन मिरवणुकांचा आवाज १०५ डेसिबलवर, ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

ठाणे : गणरायाला निरोप देताना ठाणेकरांनी शनिवारी भक्तिभावासोबत आवाजाची मर्यादाही ओलांडली. 'डीजे'चा दणदणाट कमी झाला असला, तरी ढोल-ताशे, बॅन्जो आणि ध्वनिक्षेपकांच्या कानठल्या बसवणाऱ्या आवाजाने शहर दणाणून गेले. विविध ठिकाणी ध्वनिपातळी १०५ डेसिबलपर्यंत पोहोचल्याने ध्वनिप्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला..'डीजे'चा आवाजकाहीसा कमी झाला असला, तरी ढोल-ताशे, बॅन्जो, ध्वनिक्षेपक आणि मोठ्या धातूच्या वाद्यांचा कर्णकर्कश गजर सुरूच होता. गौरी-गणपती विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या नोंदींमध्ये ध्वनिपातळी तब्बल १०५ डेसिबलपर्यंत पोहोचली. मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा आवाजाची तीव्रता कमी झालेली नाही. 'डीजे'वर नियंत्रण आले असले, तरी ध्वनिप्रदूषण कायम असल्याचे चित्र ठाण्यात दिसले..राम मारुती रोडवर रात्री साडेनऊच्या सुमारास ८५ ते ९० डेसिबल ध्वनिपातळी नोंदली गेली. या मार्गावर एकापाठोपाठ मिरवणुका जात होत्या. निम्म्या मिरवणुकांत ध्वनिक्षेपकांचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे या परिसरातील सरासरी ध्वनीपातळी ८५ ते ९५ डेसिबलपर्यंत होती..Mumbai Metro: मुंबईत मेट्रो कामाचा आणखी एक बळी! धावत्या दुचाकीवर लोखंडी बॅरिकेड कोसळला, एकाचा मृत्यू .कानठळ्या बसविणारा उत्सव !ध्वनिप्रदूषणाच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना डॉ. महेश बेडेकर यांनी उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली. 'कानठळ्या बसणे' आणि 'कानाचा पडदा फाटणे' या संज्ञांचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी व्हावे, अशी बोचरी टिप्पणी त्यांनी केली..'डीजे'च्या जागी धातूची वाद्ये !डीजेचा वापर कमी झाला असला, तरी ध्वनिप्रदूषणात घट झालेली नाही. ढोल-ताशे, धातूची वाद्ये आणि ध्वनिक्षेपकांच्या आवाजाने रात्रीची शांतता भंग केली. काही ठिकाणी फटाक्यांची आतषबाजीही झाली..रात्री शांतता भंगरात्री १० वाजता पाचपाखाडी रोडवर ९० ते ९५ डेसिबल ध्वनिपातळी नोंदली गेली. येथे ढोल-ताशांसह 'डीजे' आणि ध्वनिक्षेपकांचा वापर सुरू होता. १०.३०च्या सुमारास महापालिका परिसरातही ९० ते ९५ डेसिबल आवाज नोंदला गेला. रात्री ११च्या सुमारास आयसीआयसीआय बँकेजवळ ध्वनिपातळी १०० ते १०५ डेसिबलपर्यंत पोहोचली. तलावपाळी परिसरात ११.३०च्या सुमारासही दणदणाट कायम होता. येथे १०० ते १०५ डेसिबल ध्वनिपातळी नोंदली गेली..Mumbai News: संचालकांच्या राजीनाम्याची मागणी, आयआयटीतील आत्महत्येप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आक्रमक.ध्वनिपातळी आणि धोका७० डेसिबलपर्यंत: सामान्य आवाजाची पातळी. मात्र दीर्घकाळ त्यापेक्षा अधिक आवाजाच्या संपर्कात राहिल्यास श्रवणशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो.७५ ते ८० डेसिबल : धोकादायक पातळी. वाहन, मिक्सरकिंवा व्हॅक्यूम क्लिनरसारख्या आवाजामुळे डोकेदुखी व मानसिक ताण वाढू शकतो.८५ डेसिबल किंवा अधिक अत्यंत धोकादायक पातळी.दीर्घकाळ संपर्क राहिल्यास श्रवणशक्तीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.