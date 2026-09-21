मुंबई

Thane News: ठाण्यात दणदणाट! विसर्जन मिरवणुकांचा आवाज १०५ डेसिबलवर, ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

Noise Pollution: 'डीजे'चा दणदणाट कमी झाला असला, तरीही ठाण्यात ध्वनिक्षेपकांच्या कानठल्या बसवणाऱ्या आवाजाने शहर दणाणून गेले. यामुळे ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला.
Thane Noise Pollution

Thane Noise Pollution

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : गणरायाला निरोप देताना ठाणेकरांनी शनिवारी भक्तिभावासोबत आवाजाची मर्यादाही ओलांडली. 'डीजे'चा दणदणाट कमी झाला असला, तरी ढोल-ताशे, बॅन्जो आणि ध्वनिक्षेपकांच्या कानठल्या बसवणाऱ्या आवाजाने शहर दणाणून गेले. विविध ठिकाणी ध्वनिपातळी १०५ डेसिबलपर्यंत पोहोचल्याने ध्वनिप्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला.

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