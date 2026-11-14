'टोरंट' प्रकल्पाच्या रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा, ६०० एकर वनक्षेत्र बाधित होणार; जमीन मोजणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु

कर्जत : सायडोंगर परिसरातील टोरंट पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाला राज्यभरातून तीव्र विरोध होऊनही प्रशासनाने प्रकल्पाच्या प्रस्तावित प्रवेश रस्त्यासाठी जमीन मोजणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत..यापूर्वी ग्रामस्थांनी विरोध नोंदवूनही पाली तर्फे कोथळ-खलाटी ग्रामपंचायत हद्दीतील पाली-पोटल परिसरातील २५० शेतकऱ्यांना कर्जतच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाने जमीन मोजणीच्या नोटिसा पाठवल्याने परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे..Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! रविवारी लोकलचा जम्बो ब्लॉक; मध्य, हार्बरसह ट्रान्सहार्बर सेवेवर परिणाम.येत्या २५ नोव्हेंबरला २० होणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांमधील असंतोषाचा भडका उडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस सायडोंगर जंगल परिसरात झालेल्या वृक्षतोडीनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या..६०० एकर वनक्षेत्र होणार बाधितप्रस्तावित प्रवेश रस्त्यासाठी सुमारे ४५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हा रस्ता सुमारे ५.११ किलोमीटरचा असल्याचे सांगण्यात येते. या प्रक्रियेमुळे ३९० शेतकरी बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.टोरंट प्रकल्पासाठी ९३२ एकर जमीन आव आवश्यक आहे. त्यापैकी ६०० एकर वनक्षेत्र बाधित होणार आहे. यापूर्वी ११ सप्टेंबरला भालिवडी आणि ६ ऑगस्टला आंबोट येथे रस्ते मोजणीला स्थानिकांनी विरोध केला होता..कर्जत तहसील कार्यालयात झालेल्या सुनावण्यांत ग्रामस्थांनी टोरंटच्या प्रस्तावित रस्त्याला विरोध नोंदविला होता. तरीही जनतेच्या भावनांचा अनादर करून मोजणीची प्रक्रिया सुरू ठेवणे संतापजनक आहे. टोरंट प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावा, अन्यथा आंदोलन उभारले जाईल.- प्रसाद देशमुख, अध्यक्ष, पाली ग्रामसंघर्ष समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.