Chhota Rajan Acquitted: कुख्यात गुंड छोटा राजनसह पाच जणांची निर्दोष सुटका

मुंबई : शिवसेना नेते अजय भोसलेंवर २००९मध्ये झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने कुख्यात गुंड छोटा राजनसह पाच जणांची शुक्रवारी (ता. ३०) निर्दोष सुटका केली. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ११ ऑक्टोबर २००९ रोजी पुण्याच्या कोरेगाव भागात दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी अजय भोसलेंवर गोळ्या झाडल्या होत्या, या हल्ल्यात अजय भोसले बचावले..विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्या. नरेंद्रनाथ प्रधान यांनी राजन याच्यासह व्यावसायिक सुरेंद्र अग्रवाल, शकीब आलम खान, राजेश यादव आणि विजय पुरुषोत्तम साळवी यांची त्यांच्यावरील सर्व आरोपांतून निर्दोष सुटका करत असल्याचे निकाल देताना स्पष्ट केले..Mumbai Local: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी लोकलचं वेळापत्रक कोलमडणार! अनेक गाड्यांच्या मार्गात बदल, काही ट्रेन रद्द; पाहा वेळापत्रक .सरकारी पक्षाच्या आरोपांनुसार, हा हल्ला सुरेंद्र अग्रवाल आणि त्याचे भाऊ आर. के. अग्रवाल व व्ही. के. अग्रवाल यांच्यातील मालमत्तेच्या वादातून झाला होता. सुरेंद्रने राजनच्या कथित साथीदाराच्या मदतीने आर. के. अग्रवाल यांच्यावर कौटुंबिक मालमत्तेतील हिस्सा देण्याबाबत दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. भोसले हे आर. के. अग्रवाल यांचे मित्र होते..Mumbai Local: मुंबई लोकलचा पुन्हा खोळंबा! हार्बर मार्गावरील ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड, वाहतूक विस्कळीत; प्रवाशांचे हाल.या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला पुण्यातील बंड गार्डन पोलिस ठाण्याद्वारे करण्यात आला होता; मात्र २०१५मध्ये राजनला भारतात परत आणल्यानंतर, त्याच्याविरुद्धच्या ७१ प्रकरणांपैकी हे एक प्रकरण राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सीबीआयकडे सोपवण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.