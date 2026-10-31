मुंबई

Chhota Rajan Acquitted: कुख्यात गुंड छोटा राजनसह पाच जणांची निर्दोष सुटका

Chhota Rajan Acquitted From Ajay Bhosale Attack Case: शिवसेना नेते अजय भोसलेंवर २००९मध्ये झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी कुख्यात गुंड छोटा राजनसह पाच जणांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.
Chhota Rajan Acquitted

Chhota Rajan Acquitted

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : शिवसेना नेते अजय भोसलेंवर २००९मध्ये झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने कुख्यात गुंड छोटा राजनसह पाच जणांची शुक्रवारी (ता. ३०) निर्दोष सुटका केली. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ११ ऑक्टोबर २००९ रोजी पुण्याच्या कोरेगाव भागात दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी अजय भोसलेंवर गोळ्या झाडल्या होत्या, या हल्ल्यात अजय भोसले बचावले.

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