प्रतिबंधित क्षेत्र, नवीन मार्ग सर्व माहिती एका क्लिकवर; उबरच्या ऍपमध्ये आता मिळणार कोविडची माहिती

मुंबई - उबर या ऍपमध्येही आता कोविड संदर्भातील सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. उबरने त्यांचे मॅप्स अपडेट केले असून ज्यात कोविडची ही माहिती दिली गेली आहे. कोणता रस्ता प्रतिबंधित क्षेत्रात येत असून तिथून प्रवास करता येऊ शकतो का? कोणता रस्ता बंद आहे ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यासोबतच मास्क डिटेक्शन फिचर म्हणजेच ज्यात चालकाला प्रवास सुरू करण्यापूर्वी उबर ऍपमध्ये सेल्फी काढावा लागणार आहे. ज्याने चालक मास्कचा वापर करतो का? याची पडताळणी होईल. शिवाय, उबर ने रुग्णवाहिकेची सुद्धा सोय केली आहे. शुक्रवारी उबरने मुंबईसह जागतिक पातळीवरील 150 हून अधिक शहरातील ऍपमध्ये बदल करुन मॅप्स अपडेट केले आहेत. ज्यामुळे, चालकाला गाडी सोप्या, कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि जलद मार्गाने चालवता येईल. BIG NEWS - मुंबईतील कोरोना दोन आठवड्यात आटोक्यात येणार, पुण्यातील कोरोना आटोक्यात येण्यास लागणार... ऍग्रेगेटर या कंपनीने नुकतंच मुंबई महापालिकेसोबत करार केला असून मुंबईकरांना तात्काळ रुग्णवाहिका उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. शिवाय, याचा फायदा रुग्णवाहिकेचा ट्रॅक ठेवण्यासाठी ही होऊ शकणार आहे. रुग्णवाहिका रुग्णापर्यंत पोहोचण्यासाठी अडथळा येऊ नये आणि ती वेळेत रुग्णापर्यंत पोहोचावी म्हणून खूप मोठा फायदा होऊ शकतो असं सांगण्यात आले आहे. तसेच, सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून उबरने नवं फिचर लाॅन्च केले असून मास्कशिवाय चालक गाडी चालवूच शकणार नाही. ज्यामुळे, संसर्गाचा धोका कमी होण्यास मदत होईल. या ऍपमध्ये बदल करण्यासाठी देशातील अनेक प्रोग्राम मॅनेजर्सनी मेहनत घेतली असून वेगवेगळ्या फिचर्स साठी दिवसरात्र मेहनत घेतली गेल्याचं उबरच्या प्रोग्राम मॅनेजमेंट डायरेक्टर मेघा येथडका यांनी सांगितले आहे. ( संकलन - सुमित बागुल ) now uber will know which area marked as contentment zone maps are updated

