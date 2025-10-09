Kunbi Protest: ओबीसीतील मूळ कुणबींचा मराठा आरक्षणाला विरोध; आझाद मैदानावर आंदोलन! काय आहेत मागण्या?

मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास सुरुवात झाली आहे. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे हे आरक्षण देण्यात येत आहे. आतापर्यंत ५८ लाख मराठी कुणबी नोंदी सापडल्या असून, त्यामुळे ५८ लाख मराठे ओबीसीत समाविष्ट होणार आहेत. मात्र, मूळ ओबीसी समाजातून या निर्णयाला विरोध होत आहे. सध्या ओबीसी प्रवर्गात आधीच ३५० हून अधिक जातींचा समावेश आहे. त्यामुळे भविष्यात सर्वच स्तरांवर स्पर्धा वाढेल, अशी भीती ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, ओबीसी प्रवर्गातील मूळ कुणबी समाजानेही या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे..आरक्षण वाचवण्यासाठी आंदोलनमुंबईतील आझाद मैदानावर कुणबी समाजाने ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. यापूर्वी मनोज जरांगे यांनीदेखील ओबीसीतून आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर उपोषण केले होते. त्यानंतर सरकारने जरांगे यांच्या आठ मागण्या मान्य केल्या आणि त्यावर शासन निर्णय (जीआर) काढला होता. मात्र, त्याच जीआरला आता मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे..Manoj Jarange: जरांगे यांचा काँग्रेसनंतर राष्ट्रवादीवर घणाघात; अजित पवार यांचे नेते आरक्षणविरोधी असल्याची टीका.जीआर रद्द करण्याची मागणीमहाराष्ट्रातील अनेक कुणबी बांधव मुंबईतील या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे आणि उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन होत आहे. कुणबी समाजाने हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणारा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे..मराठा समाजाला दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणीआंदोलनकर्त्यांनी मराठा समाजाला दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे, कारण ते घटनाबाह्य असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच, शिंदे समिती बरखास्त करून ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, जातिनिहाय जनगणना करून सामाजिक न्याय सुनिश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे..काय आहेत मागण्या?तसेच, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाला स्वतंत्र दर्जा देऊन १५० कोटींची तरतूद करावी, आणि पेजे न्यासासाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पेजे आणि म्हसकर समितीच्या प्रलंबित मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात, कोकणातील कुणबींच्या खोत जमिनींच्या नोंदी कराव्यात आणि जन्माने व कर्माने कुणबी असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजाला जात प्रमाणपत्र देऊन शिक्षणातील नुकसान टाळावे, अशा प्रमुख मागण्या कुणबी समाजाने केल्या आहेत..यापूर्वी महाराष्ट्रातील ओबीसी संघटनांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. .Maratha Reservation: ज्या निजामाला तीन वेळा हरवलं, त्याचं हैदराबाद गॅझेट आपण का स्वीकारतो? खासदार शाहू महाराजांचा सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.