Vasai Virar Metro: वसई-विरार मेट्रो मार्गिकेवर आक्षेप; पश्चिम पट्ट्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप, सामाजिक कार्यकर्त्यांची शासनाकडे तक्रार..

विरार: वसई–विरार महानगर क्षेत्रासाठी प्रस्तावित असलेल्या मेट्रो प्रकल्पातील मार्गिका ही एकतर्फी व सदोष नियोजनावर आधारित असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. प्रवीण बेबीबाई रघुनाथ पाटील यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. यासंदर्भात त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) चे आयुक्त संजय मुखर्जी तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे..सदर मेट्रो प्रकल्पांतर्गत सुमारे २५.५१ किमी लांबीचा विस्तार प्रस्तावित असून, तो प्रामुख्याने वसई पूर्व आणि नालासोपारा पश्चिम भागावर केंद्रित असल्यामुळे वसई विधानसभा क्षेत्रातील पश्चिम पट्ट्यातील मोठ्या लोकसंख्येला या प्रकल्पाचा लाभ मिळणार नाही, हा वसई पश्चिमेकडील स्टेला- माणिकपूर- सनसिटी सारख्या दाट लोकवस्तीतील नागरिकांवर अन्याय आहे असे ॲड. पाटील यांनी नमूद केले आहे. कुण्या एका बिल्डरसाठी जाणीवपूर्वक हा प्रकल्प पूर्वेकडून फिरवण्यात आला असून हा प्रकल्प जनतेच्या पैशाचा अपव्यय ठरण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे..या पार्श्वभूमीवर त्यांनी नियोजित विकासासाठी प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकेत सुधारणा करून भाईंदर ते विरार पश्चिम मार्गे मेट्रो विस्तार करण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर ठेवला आहे. प्रस्तावित सुधारित मार्गानुसार भाईंदर येथून मेट्रोचा विस्तार पाणजु बेट, नायगाव पश्चिम, स्टेला, सनसिटी, नालासोपारा (मंथन हॉटेल परिसर), विरार पश्चिम महानगरपालिका मुख्यालय, ग्लोबल सिटी आणि पुढे कारशेडपर्यंत करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे..तसेच दुसऱ्या टप्प्यात ग्लोबल सिटी येथून विरार पूर्व (चंदनसार), वालईपाडा बुलेट ट्रेन स्टेशन परिसर, संतोष भवन, गोखिवरे, मधुबन आणि नायगाव पूर्व असा मेट्रो मार्ग प्रस्तावित करण्यात यावा. या सुधारित मार्गामुळे वसई–विरार शहरातील पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही भागांचा समतोल विकास होईल तसेच भविष्यातील वाहतूक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे ॲड. प्रवीण पाटील यांनी नमूद केले आहे..वसई–विरार परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील वाहतूक गरजा लक्षात घेता प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकेत आवश्यक सुधारणा करून पश्चिम पट्ट्यातून मेट्रो विस्ताराचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी ॲड. प्रवीण पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.या संदर्भातील निवेदनाची प्रत उपमुख्यमंत्री, वसई–विरार महानगरपालिकेचे महापौर अजीव पाटील आणि वसई विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार स्नेहा दुबे यांनाही पाठविण्यात आली आहे.