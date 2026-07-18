Vasai Virar News : अखेर वसई विरार महानगरपालिकेत जुनी पेंशन योजना लागू; चरण भट्ट यांच्या पाच वर्षांच्या अथक परिश्रमांना अखेर यश

विरार - वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVCMC) स्थापन झाल्यानंतर तब्बल १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) प्रश्न अखेर शिवक्रांती जनरल कामगार संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे ऐतिहासिकरित्या मार्गी लागला आहे. महानगरपालिकेच्या महासभेने या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी दिल्याने तीनशेहून अधिक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना न्याय मिळाला असून त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने त्यांच्या दीर्घ संघर्षाचा अखेर विजय झाला आहे..सन २००९ मध्ये ५३ ग्रामपंचायती आणि ४ नगरपरिषदांचे विलीनीकरण करून वसई-विरार शहर महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली. त्यावेळी सुमारे ७०० नगरपरिषद कर्मचारी आणि ४०० ग्रामपंचायत कर्मचारी महानगरपालिकेत समाविष्ट झाले. विलीनीकरणानंतर सर्व कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत महापालिकेत कार्यरत झाले होते.मात्र, २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात आला, तर त्याच कालावधीत ग्रामपंचायतीत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हा लाभ नाकारण्यात आला होता. समान सेवेत असूनही झालेल्या या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी अनेक राजकीय नेत्यांशी चर्चाही केली. मात्र कोणीही सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे अखेर २०२१ साली या कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते व शिवक्रांती जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष चरण भट्ट यांची भेट घेतली..या विषयाचा सखोल अभ्यास करून चरण भट्ट यांनी विविध शासकीय विभाग, वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींसमोर सातत्याने व प्रभावीपणे पाठपुरावा सुरू केला. श्री भट यांचा विविध कामगार कायद्यांचा सखोल अभ्यास व प्रभावी पाठपुरावा पाहून अवघ्या आठ दिवसांत साडेतीनशेहून अधिक कर्मचारी संघटनेत सहभागी झाले, ज्यातून त्यांच्या नेतृत्वावरील विश्वास स्पष्ट झाला. मंत्रालय आणि राजभवन येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.मात्र आंदोलनाची परवानगी नाकारल्यानंतरही चरण भट्यांनी संघर्षाचा मार्ग न सोडता कायदेशीर लढा उभारला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा तसेच संबंधित कायद्यांचा भक्कम आधार घेत त्यांनी प्रशासनासमोर कर्मचाऱ्यांची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडली. त्यानंतर हे प्रकरण नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आले. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही निर्णय न झाल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली..न्यायालयाच्या निर्देशानंतर चरण भट यांनी राज्य शासन, नगरविकास विभाग आणि वित्त विभागाकडे सविस्तर निवेदने सादर केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेत त्यांनी या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर राज्याच्या वित्त विभाग आणि नगरविकास विभागाने महानगरपालिकेला या विषयावर निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.त्यानंतर अनेक महिने अथक प्रयत्न सुरू ठेवत सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडथळ्यांचे निराकरण करण्यात आले. अखेर प्रशासनाने प्रस्तावास मान्यता दिली आणि वसई-विरार महानगरपालिकेच्या महासभेने जुनी पेन्शन योजनेच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देत या ऐतिहासिक लढ्याला यशाची सुवर्णमुद्रा दिली..कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी निःस्वार्थ भावनेने, सातत्यपूर्ण कायदेशीर लढा, प्रभावी पाठपुरावा आणि अढळ निर्धार यांच्या जोरावर चरण भट यांनी हा ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. या निर्णयामुळे साडेतीनशेहून अधिक कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षितता, सामाजिक सन्मान आणि भविष्याची नवी आशा मिळणार असून, हा निर्णय वसई-विरारच्या कामगार चळवळीतील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचाही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा दावायाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचे उपाध्यक्ष राजाराम मुळीक आणि सचिव अरविंद बेर्डे यांनी या बाबत पत्रक काढून माहिती दिली आहे..'पाच वर्षांचा संघर्ष, शेकडो कर्मचाऱ्यांचा विश्वास आणि न्यायासाठीची जिद्द…अखेर आज विजय मिळाला. २०२१ मध्ये निराश होऊन माझ्याकडे आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात आज समाधानाचे अश्रू आहेत. त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार, हाच माझ्या संघर्षाचा खरा पुरस्कार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयासाठी लोकप्रिय देवाभाऊ–शिंदे सरकार, बहुजन विकास आघाडीचे लोकनेते हितेंद्र ठाकूर, महापौर अजीव पाटील तसेच वसई-विरार महानगरपालिकेतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मनःपूर्वक आभार.'- चरण भट, अध्यक्ष, शिवक्रांती जनरल कामगार संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.