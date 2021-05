विक्रोळीत हाय वे वर आंब्याची झाडं लावणार

मुंबई: मागील वर्षी उन्हाळ्यात आंबा, जांभळे खाऊन बिया फेकून न देता त्याचे रोपण करण्यात आले. (Mango trees) आता या ४०० हून अधिक रोपट्यांची लागवड यंदाच्या मान्सूनमध्ये विक्रोळी द्रुतगती ( vikroli high way) मार्गाच्या परिसरात चार्ली स्पोर्ट्स क्लबकडून करण्यात येणार आहे. (On vikroli high way mango trees will plant)

मागील 35 वर्षाहून अधिक काळापासून चार्ली स्पोर्ट्स क्लब सामाजिक सेवेचे काम करत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात मागील एक वर्षांपासून चार्ली स्पोटर्स क्लबने विक्रोळी येथील नर्सरीमध्ये जांभूळ आणि आंब्याची झाडे लावली आहेत. ही झाडे 400 हुन अधिक असून, आता या झाडांची उंची तीन ते चार फुट झाली आहे. त्यामुळे ही झाडे विक्रोळी द्रुतगती परिसरासह लगतच्या परिसरात लावण्यात येणार असल्याचे क्लबकडून सांगण्यात आले.

जी फळे खाल्ली गेली, त्या फळांच्या बिया टाकून न देता क्लबने ही झाडे उभी केली आहेत. या झाडांच्या माध्यमातून येथील परिसर हिरवळीचा होईल. शिवाय प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास क्लबने व्यक्त केला आहे. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त 5 जून रोजी मोफत 5 हजार पिंपळ रोपांचे वाटप केले जाणार आहे, असे क्लबकडून सांगण्यात आले.