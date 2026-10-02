Navi Mumbai: बेलापूर ते उलवे जागेची टंचाई, एक एकर जमिनीचे दर तब्बल ६ कोटी रुपये

नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ आणि जेएनपीएच्या विस्तारामुळे नवी मुंबईतील लॉजिस्टिक आणि व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्र बळकट होत आहे. कंटेनर हाताळणी, कस्टम हाउस एजंट, फ्रेट फॉरवर्डिंग आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांकडून कार्यालये व गोदामांची मागणी वाढली. बेलापूर व उलवे परिसरात जागेची टंचाई निर्माण झाल्याने लॉजिस्टिक कंपन्यांनी पनवेलकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यामुळे परिसरात जमिनीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे..जमिनींच्या वाढत्या मागणीमुळे पनवेल आणि परिसरातील जमिनीचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. गेल्या तीन ते चार वर्षांपूर्वी पळस्पे, शेडंग आणि आकुर्ली परिसरात १.५ ते २.५ कोटी रुपये प्रति एकर असणारे जमिनीचे दर आता ३.५ ते सहा कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत..उरण-द्रोणागिरी पट्ट्यात जमिनींचे दर पाच ते सात कोटी रुपये - प्रतिएकरपर्यंत गेले आहेत. पनवेलमध्ये गोदामांसाठी २५ ते ३५ रुपये प्रति चौरस फूट भाडे आकारले जात आहे. येत्या काळात पनवेल परिसराला मोठे महत्त्व प्राप्त होणार असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे..Abhijeet Dipke : अभिजीत दिपके मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात? चहाच्या निमित्ताने मरीन ड्राईव्ह ठाण्यात नेले अन्... .लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या वाढीसोबत पायाभूत सुविधांची गरजही वाढत आहे. सिडको, नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिकांनी वीज, पाणी आणि इतर सुविधा वेळेत उपलब्ध करून द्याव्यात, असे मराठी बांधकाम व्यवसायिक महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी म्हटले आहे..पनवेल हे लॉजिस्टिक क्षेत्राचे नवे केंद्रपळस्पे फाटा, आकुर्ली, सोमाटणे, शेडंग, देवद आणि मुंबई-पुणे जुना महामार्ग तसेच पनवेल-गोवा महामार्गालगतच्या भागात नव्या गोदामांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्गाचा जोडरस्ता, अटल सेतू आणि नवी मुंबई विमानतळाशी असलेल्या थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे पनवेल हे लॉजिस्टिक क्षेत्राचे नवे केंद्र बनत आहे..Mumbai Pune Airspace: मुंबई-पुण्याच्या हवाई क्षेत्रावरील वाढता ताण; एनसीसीचे हवाई प्रशिक्षण एनडीए, कोल्हापूरला हलविण्याचा विचार.पनवेल हे लॉजिस्टिक क्षेत्राचे नवे केंद्रपळस्पे फाटा, आकुर्ली, सोमाटणे, शेडंग, देवद आणि मुंबई-पुणे जुना महामार्ग तसेच पनवेल-गोवा महामार्गालगतच्या भागात नव्या गोदामांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्गाचा जोडरस्ता, अटल सेतू आणि नवी मुंबई विमानतळाशी असलेल्या थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे पनवेल हे लॉजिस्टिक क्षेत्राचे नवे केंद्र बनत आहे..सीबीडी-बेलापूर सेक्टर ११ ते १५ ९५ टक्के व्यावसायिक जागा भरल्याकार्यालयांचे भाडे कायले यांचे चौ फु. ४५ ते ८० हजार रुपयांवरबामणडोंगरी, खारकोपर सेक्टर १५ व १९ मध्ये व्यावसायिक दुकानांच्या मागणीत वाढखरेदी दर - ९ ते १४ हजारभाडे चौ. फूट - ३५ ते ५५ रु.कंटेनर फ्रेट स्टेशन्स - ३५ ते ४०खाजगी कंटेनर गोदामे व याईस - १५०+.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.