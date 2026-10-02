मुंबई

Navi Mumbai: बेलापूर ते उलवे जागेची टंचाई, एक एकर जमिनीचे दर तब्बल ६ कोटी रुपये

Land Shortage: बेलापूर व उलवे परिसरात जागेची टंचाई निर्माण झाल्याने परिसरात जमिनीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
Logistics sector

Logistics sector

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ आणि जेएनपीएच्या विस्तारामुळे नवी मुंबईतील लॉजिस्टिक आणि व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्र बळकट होत आहे. कंटेनर हाताळणी, कस्टम हाउस एजंट, फ्रेट फॉरवर्डिंग आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांकडून कार्यालये व गोदामांची मागणी वाढली. बेलापूर व उलवे परिसरात जागेची टंचाई निर्माण झाल्याने लॉजिस्टिक कंपन्यांनी पनवेलकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यामुळे परिसरात जमिनीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.

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