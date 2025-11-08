Raigad News: व्यवसायानं वेल्डिंगवाला; पण जिमसाठी जाणाऱ्या तरुणांना द्यायचा नको ते इंजेक्शन, पोलिसांना कळताच... काय घडलं?

अलिबाग: जिमसाठी जाणाऱ्या तरुणांना तसेच साहसी खेळ खेळणाऱ्या तरुणांना बेकायदेशीरपणे नशेची इंजेक्शन पुरविणाऱ्या आक्षी साखर येथील एका तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याकडून पोलिसांनी मिपेंटर्मीन सल्फेट नावाच्या नशेच्या औषधाच्या १० बाटल्या, इंजेक्शन, ४ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून त्याच्याविरोधात अलिबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आक्षी साखर येथील आरोपी सुरज मनोज राणे (२६) हा वेल्डिंग व्यावसायिक आहे. मात्र तो या कामाच्या आड जे तरुण जिममध्ये जातात अथवा साहसी खेळ खेळतात अशा तरुणांना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पुर्वपरवानगीशिवाय त्याच्या वेल्डीग वर्कशॉपमध्ये मिपेंटर्मीन सल्फेट नावाच्या नशेच्या औषधाची बेकायदेशीरपणे विक्री करीत होता. .Thane News: तातडीने उपाययोजना न झाल्यास भटके कुत्रे महापालिकेत सोडू, ठाकरे गटाच्या नेत्याचा इशारा; प्रकरण काय? .याबाबतची माहिती अलिबाग पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या वर्कशॉपमध्ये शुक्रवारी धाड टाकली. यावेळी पोलिसांना मिपेंटर्मीन सल्फेट नावाच्या नशेच्या औषधाच्या १० बाटल्या, ४ इंजेक्शन व रोख रक्कम आढळली. पोलिसांनी आरोपी सुरज राणेकडे याबाबत कसून चौकशी केली असता, त्याने हे औषध तरुणांना विकत असल्याचे कबूल केले. पोलिसांनी एकूण ४ हजार ८५६ रुपयांचा जप्त केला आहे. आरोपी सुरज राणेविरोधात याआधीही पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..अल्पवयीन मुलांनाही औषधाची विक्री पोलिसांनी आरोपीचे वर्कशॉप असलेल्या परिसरामध्ये तपास केला असता १८ वर्षाआतील अल्पवयीन मुले तसेच ३५ वर्षांपर्यंतचे तरुण हे औषध नशा करण्याकरिता घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तरूणांनी जिम अथवा इतर साहसी खेळासाठी अशा प्रकारची नशाकारक औषधे, ड्रग्स घेऊ नये. ती आरोग्यास अपायकारक असून त्याचे सेवन केल्याने हार्टअॅटक येण्याची व किडनी निकामी होण्यासारखे आजार होऊन मृत्यु होण्याची शक्यता आहे. .Manoj Jarange: मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना समन्स बजावले, हजर राहण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?.पालकांनीही आपल्या नियमीत मुलांवर लक्ष ठेवुन त्यांना अशा प्रकारच्या आरोग्यास घातक असलेल्या औषधी ड्रग्जपासून दुर ठेवून त्याच्या दुष्परीणामांची माहिती देऊन सुरक्षीत ठेवावे. तसेच आपल्या आसपास जिममध्ये किंवा क्रीडास्पर्धामध्ये कोठे असे प्रकार निदर्शनास आल्यास तत्काळ पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.