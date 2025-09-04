मुंबई

Onion : मुंबईत २४ रुपये किलोने मिळणार कांदा! केंद्र सरकारची सवलत योजना; फिरत्या वाहनाद्वारे विक्री

मुंबईत फिरत्या वाहनाद्वारे सवलतीच्या भावात कांदे विक्री सुरू करण्यात येणार आहे.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - किरकोळ बाजारात कांद्याचे वाढत असलेले भाव विचारात घेता महागाई आटोक्यात राहावी, यासाठी केंद्र सरकारने दिल्ली, मुंबई आणि अहमदाबाद येथे किलोमागे २४ रुपयांना कांदे विक्रीची योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे घरगुती स्वयंपाकातील महत्त्वाचा घटक असलेला कांदा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होण्याचा विश्वास ‘नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’च्या (एनसीसीएफ) अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

