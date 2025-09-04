Onion : मुंबईत २४ रुपये किलोने मिळणार कांदा! केंद्र सरकारची सवलत योजना; फिरत्या वाहनाद्वारे विक्री

मुंबई - किरकोळ बाजारात कांद्याचे वाढत असलेले भाव विचारात घेता महागाई आटोक्यात राहावी, यासाठी केंद्र सरकारने दिल्ली, मुंबई आणि अहमदाबाद येथे किलोमागे २४ रुपयांना कांदे विक्रीची योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे घरगुती स्वयंपाकातील महत्त्वाचा घटक असलेला कांदा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होण्याचा विश्वास ‘नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’च्या (एनसीसीएफ) अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला..मुंबईत फिरत्या वाहनाद्वारे सवलतीच्या भावात कांदे विक्री सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबईतील विविध विभागांत फिरून बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत ग्राहकांना कांदे उपलब्ध होणार आहेत. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिल्लीमध्ये विक्रीसाठी फिरत्या वाहनाला हिरवा झेंडा दाखविल्यानंतर अन्य शहरांमध्येही अशा प्रकारे कांद्याची विक्री करण्यात येणार आहे. ‘एनसीसीएफ’, ‘नाफेड’ आणि केंद्रीय भांडार या सहकारी संस्थांमार्फत सुमारे २५ टन कांदा या शहरांमध्ये ‘बफर स्टॉक’मधून विकला जाणार आहे..या उपक्रमाच्या माध्यमातून दररोज साधारण दहा टन विक्री होणार असल्याची अपेक्षा ‘एनसीसीएफ’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. ‘महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा उपक्रम असून गेल्यावर्षीसुद्धा ही योजना राबवण्यात आली होती. गेल्या वर्षी कांद्याचा भाव किलोमागे १०० रुपयांवर गेला होता. त्यामुळे सरकारने तातडीने यात हस्तक्षेप करून ३५ रुपये किलो या दराने कांद्याची विक्री केली होती,’ अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..पुढील आठवड्यापासून संपूर्ण मुंबईत ही वाहने फिरतील आणि कामकाजाच्या दिवशी कांदे विक्री करणार आहेत. कोणत्या भागात गाड्या पोहोचतील याची माहिती ‘एनसीसीएफ’च्या संकेतस्थळावर नियमितपणे अद्ययावत करण्यात येणार आहे.ज्या भागात कांद्याचा किरकोळ भाव किलोमागे ३० रुपयांपेक्षा जास्त आहे तिथे सवलतीच्या दरात दराने विक्री केली जाणार आहे. आज कांद्याचा सरासरी भाव किरकोळ बाजारात किलोमागे २८ रुपये होता तर काही शहरांत तो ३० रुपयांपेक्षा जास्त होता, अशी माहिती ‘एनसीसीएफ’ने दिली..सध्या सरकारकडे तीन लाख टनांचा ‘बफर स्टॉक’ आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील रब्बी हंगामातील कांदा ‘बफर स्टॉक’चा मुख्य भाग आहे. २०२४-२५ मध्ये किलोमागे सरासरी १५ रुपयांनी हा कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. हा साठा ‘प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड’ (किंमत स्थिरीकरण निधी) योजनेंतर्गत करण्यात आला आहे..किमतीतील बदलजुलै महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर १.५५ टक्के. गेल्या आठ वर्षांतील नीचांकी२०२४-२५ या वर्षात देशांतर्गत कांदा उत्पादन ३०.७७ दशलक्ष टन असणारहे उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे २७ टक्के अधिक असल्यामुळे भावात फारशी वाढ नाहीसणासुदीपूर्वी अशा प्रकारे कांदे विकल्याने खरेदी खर्च वसूल होईल आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदे उपलब्ध राहतील, असा ‘एनसीसीएफ’चा अंदाज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.